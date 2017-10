Una cínica leyenda negra

Cristóbal Colón y Fray Junípero Serra se han convertido en blanco fácil para ciertos grupos en Estados Unidos, para los que representan el compendio de todos los males del catolicismo venido del otro lado del Atlántico. Tan es así que en la ciudad de Los Ángeles se ha decretado la supresión del Día de Colón, decisión auspiciada por un señero representante de lo que en Estados Unidos se conoce como WASP: blanco, anglosajón y protestante. A ello se suman los actos vandálicos contra la estatua de Fray Junípero Serra en la Misión Santa Bárbara, en California.

El revisionismo es peligroso, en primer lugar para quienes lo encabezan. Y no porque la verdad vaya a imponerse por la fuerza, sino porque la leyenda negra sobre España, el Descubrimiento y el Catolicismo, no resiste la prueba del algodón. El tema es quién le pone el cascabel al gato y baja a la arena para debatir, refutar, aclarar y reconocer las verdades y las mentiras de una historia controvertida en la que la recuperación de la memoria no puede hacerse a costa de los protagonistas de la historia.