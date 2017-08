El informe de la CIA

Ahora dicen que había un informe de la CIA, el cual advertía a los Mossos y al resto de fuerzas de seguridad sobre un posible atentado en Las Ramblas de Barcelona. Vale, y yo que me lo creo. O sea, que la CIA, la agencia de inteligencia que ha sido incapaz de abortar los atentados más atroces de su propio país, la agencia que demuestra su inteligencia sólo en las películas de Hollywood… ¿Ahora van y nos cuentan que ya lo sabían?

Esta noticia huele a tufo a distancia porque el guión tiene más agujeros que un pantalón grunge. A ver, después de los interrogatorios se sabe que el plan “A” era atentar con furgonetas bomba los edificios históricos como la Sagrada Familia. Cuando hubo la explosión en Alcanar, se pasó in extremis al plan “B” (Las Ramblas y Cambrils). ¿Me puede alguien decir por qué la CIA alertaba del plan “B” y no del “A”?

Da igual que me muestren el informe con multitud de sellos oficiales, no me lo creo cuando ya es “a toro pasado” (además, ellos son expertos en poner sellos con otra fecha). El problema aquí es otro: la guerra de egos que siempre/ ha existido entre las fuerzas de seguridad. Cada vez que hay un éxito policial se apresuran a poner su logotipo para llevarse los honores, por eso no hay verdadera colaboración entre los cuerpos policiales, y si la hay, es mínima: “¿Te voy a pasar el resultado de mis investigaciones para que tú te lleves el mérito? ¡Anda ya!”.

A todo esto hay que añadir que políticamente han utilizado a los Mossos como moneda de cambio: unos para ensalzarlos y demostrar que Catalunya es autosuficiente, otros para desprestigiarlos por los motivos contrarios. La masa social ya no está preparada para absorber tanta bazofia, busquen otros caladeros de votos.