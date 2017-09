La lucha contra el adoctrinamiento y la lucha por vivir...

Lo sorprendente es que en ambas situaciones te sientes impotente. Entonces sólo tienes dos opciones, cruzar los brazos y pelear, o sentarse a esperar. Elegí el primero sin saber muy bien en qué me metí. ¡Juntos somos fuertes y lo hemos probado! No es solo eso, si no hacemos nada, los países catalanes serán la realidad en la mayor parte de España.

Desde febrero de este año, he estado activa en esta lucha poco realista. Siempre he sentido como si estuviera viviendo dentro de una burbuja, como todo el mundo sabe, a veces es difícil encontrar trigo limpio en el mundo político... Lo más "fascinante" ha sido en realidad que los políticos no necesitan respetar la ley como el hombre de a pie, o que están obligados a respetarlo, pero siempre y cuando no trae consecuencias por falta de acción, sólo tienen que navegar su propio mar y hundir con nosotros otros en el mismo barco. ¡NO ES JUSTO!

He tenido la suerte de colaborar con la organización Idiomas y Educación desde abril. Tanto en acciones de comunicación a nivel regional y nacional como internacional. Idiomas y Educación se compone de padres que tienen hijos tanto en la escuela pública como en las escuelas concertadas. Fue mi rescate y sin duda lo que me hizo capaz de enfrentarme a esta lucha de defender derechos fundamentales.

¡El 90% de la lucha ha sido ganada! Garantizamos (cuando digo nosotros refiero a organizaciones, padres y políticos) que todos los niños de 4 años hasta la edad universitaria recuperaron su elección. Eso es español o valenciano (tomarlo con una pizca de sal) Pero el 1 de septiembre, él empujó a través de un decreto ley ( igual que la anterior) que nos hizo a los padres y organizaciones impotentes. No podemos traerlo de nuevo a los tribunales. ¿Qué absurdo es esto? Así que todos los niños de 3 años que comenzaron la escuela el 11 de septiembre tienen que ser forzados a asistir a la escuela bajo estas condiciones anti-Constitucionales. Ahora el Congreso debe decidir esto y, como ustedes saben, esto puede tardar. No sucede de la noche a la mañana.

La gente me pregunta: ¿Qué está pasando realmente? ¿Ya no puedes aprender español en España? Entonces tiende a responder: ¿Es tan absurdo como suena, esto puede ser realmente la realidad si no luchas. Puedes ver cómo ha estado en Cataluña. Sólo tenemos 30 años de retraso, pero terminaremos poco a poco en este camino si no luchas.

Ahora, Hablamos Español, proyecto que apoyamos desde Idiomas y Educación, que ha presentado al Congreso una ley que protege al español, no sólo en la escuela sino también en instituciones públicas, hospitales, etc. Así que aquí hemos llegado. Solo necesitamos medio millón de firmas primero ¿Cómo se puede llegar a esto?

Por último, quisiera decir unas palabras a Vicent Marzá: Si tuviera que seguir el modelo finlandés que la Consellería de Educación decía tan bien, o la mayoría de los otros países del norte, no habría sido así. En las comunidades bilingües que tienen en España, es importante proteger ambos idiomas, y no imponer. El decreto anterior funcionó (no de manera óptima) según las circunstancias. Pero si usted realmente sigue el modelo finlandés, se habría parecido a esto: (ejemplo de un PPEC) Español hasta que comience en 2PRI, luego introducir lentamente Inglés, luego valenciano. En ese orden. Entonces los niños no se confundirán. Y aprenden así los tres idiomas de los cuales dos son globales. Basta con mirar a la madre inocente y indefensa de Crevillente, que tiene dos

niños autistas que no pueden recibir educación en español ¡En la lengua materna! Y ella no es la única. Vicent, la mayoría de los padres no aceptamos que se nos manipule de esta manera! Todavía somos personas con cierto sentido y sabiendo que somos NOSOTROS quienes determinaremos la educación de nuestros hijos. Tenemos derecho a elegir el idioma vehicular para la educación de nuestros hijos.

Usted se refiere a la política diciendo que son ellos los que intentan hacerle la vida imposible. Tenga en cuenta que somos los padres los que hemos presentado los recursos y hemos salido en las calles. Mi sugerencia para usted es que dimita. Deje de mentir para niños y adultos inocentes. Por último, decirle que el comienzo de la escuela no ha comenzado con normalidad como mencionó en una entrevista hace un par de días, pues más lejos de la verdad no puede estar ¡Así no! Porque nosotros, como padres, no hemos elegido nada. Usted eligió por nosotros.

Y a largo plazo, quizás la mejor para todos sería conseguir la educación centralizada, para que todas las regiones tengan las mismas leyes, y siempre haya una oportunidad de estudiar en español. ¡Por favor, no abuse más de su posición! Nuestros niños sufren su “sabiduría”, esa manera de aprender los tres idiomas. Realmente usted ha hecho todo mal desde el principio. La idea de varios idiomas es buena, pero no la forma en que se impone, y nosotros, como padres no hemos participado en el proceso. ¡Por favor, no diga que hemos elegido! No hemos elegido nada. ¡Usted ha elegido por nosotros! ¡Esto no es democrático! Si de verdad quiere ser una persona humilde y dar un dialogo y opción para los padres, pues siéntese por una vez y escúchenos, que hasta ahora no lo ha hecho.