La necrofilia de la Izquierda Española

Me ha llamado la atención la atracción y la utilización que de los muertos ha hecho y viene haciendo la izquierda española. Da igual que hayan pasado 80, 78, 13 o en el instante que se produzcan por cualquier causa; siempre que esta causa sea achacable a los que consideran sus enemigos políticos. Porque en la consideración de enemigos y no adversarios se puede comprender la actitud que adoptan y la utilización que de las víctimas –familiares de los fallecidos- hacen.

Claro que cuando los muertos pueden ser achacables a ellos o a su gestión, entonces, ni las victimas protestan, ni tienen responsabilidad, ni se le da publicidad más que la justa. Y así un presidente del Gobierno que ve como condenan a personas de su gobierno por terrorismo de estado, no tiene por qué pedir perdón. Pero si es un ex-ministro: por un accidente demostrado y juzgado que la causa fue el fallo humano de los pilotos. Cómo esta persona pertenece a los enemigos políticos entonces la cosa cambia. ¿Si pidiera perdón, aunque él no tenga conciencia de culpabilidad, se le perdonaría? Por lo que observo creo que no. Y lo vamos a comprobar en personas del Gobierno actual que no tuvieron nada que ver con el caso.

Del informe oficial del accidente del Yak 42

El resumen de las causas del accidente es el siguiente (Página 80):

Siempre en una guerra, un accidente, o un mal producido por la propia naturaleza se puede culpar de las consecuencias a persona o personas si ha lugar. Pero para ello está la justicia. Más si entramos en el terreno moral y no contamos con la misericordia, lo más probable es que se caiga en la injusticia e incluso aunque se haya ejercido, nunca nos sintamos satisfechos. Y más si se utilizan los sentimientos con fines poco nobles. ¿Cuántas veces en estos años hemos rezado e implorado por ellos?

“Nada se soluciona en la política con la simple pasión, ya que se puede hacer la política con el corazón, con sentimientos, incluso con la más noble pasión, pero el político debe hacer la actividad política, con la cabeza, es decir con la razón” (Max Weber)

Estoy profundamente cansado y decepcionado de esta Izquierda decimonónica y necrófila, que ante la carencia de argumentos, solo sabe apoyarse para tratar de conseguir el poder, y al ejercerlo, en las miserias, muchas o pocas, que a todas las personas nos acompañan en este mundo y en la utilización de quienes ya nos dejaron por unas u otras causas.

En estos cuarenta años de democracia no ha sabido cambiar o por lo menos haber intentado refundarse para bien. Y aquellos que siguen apoyándola en los presupuestos actuales de ideologías obsoletas, con los resultados de más de cien años -aunque algunos hayan cambiado de nombre- que piensen al votar que: es hora de recuperar y asentar la concordia en nuestra convivencia, asumiendo nuestra historia, y dejando descansar a quienes nos precedieron. Si así no se hiciera, nos veremos obligados a repetirla.





J. R. Pablos