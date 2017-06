Los negocios del Santander

El Banco Santander acaba de “comprar” por el módico precio de 1 euro el Banco Popular Español, más conocido en los últimos tiempos como el Popular. Con ello acaba de hacer el mismo negocio que hace 23 años, más o menos, realizó cuando “compró” por el módico precio de 750 pesetas la acción del Banco Español de Crédito, más conocido como Banesto.

En aquella operación, un mes después, o mes y medio da lo mismo, las acciones habían subido en bolsa alrededor de 1.500 pesetas. Es decir dobló en muy poco tiempo la inversión. Y en del resto sin entrar en más detalles, las acciones del Banco portugués Totta Azores; por las que se pagaron al comprarlas 50.000 millones de pesetas, y que en la intervención se valoraron en 25.000 millones, fueron vendidas poco después por 100.000 millones. Negocio redondo. Pero el valor más importante que el Banco tenía era su red comercial, dada la penetración que esta poseía en el medio rural y en las pequeñas empresas. Aun dentro de los motivos o excusas económicas que se dieron para su intervención y venta; así como al transcurrir de los años su desaparición; la motivación real fue política. Y Gobernaba el Partido Socialista.

En esta ocasión la similitud es la que me ha hecho recordar el caso anterior. Un Banco con el término español en su cabecera. Que viene desde hace tiempo siendo la manzana deseada para hacerse con él. Y no es de ahora es de hace años. Que su mayor activo es la penetración comercial en las pequeñas y medianas empresas, que le llevó a ser el más rentable del mundo. Actuando ambos como auténticos Bancos. ¡Y se lo lleva el Santander! El mismo en ambos casos. Aunque en este último dejando a los accionistas, ¿a todos?, sin un céntimo de euro. Papel para la papelera. Y ni eso, pues ya no es como antes que se tenían las acciones impresas al portador.

Pero o curiosidad; como los humanos solemos ser soberbios y vanidosos, nos cuesta mucho ser discretos, y ya la “Presi” del Santander, y ahora dueña del Popular, a anunciado inmediatamente a “Bombo y Platillo” que va a invertir 7.000 millones de euros en el Banco para capitalizarlo, sanearlo y sostenerlo, y que los depósitos de los clientes están garantizados. Así como los empleos y el funcionamiento del Banco. O sea que el Banco adquirido por un euro ya le cuesta 7.000 millones de Euros. Deducción: El Banco de Santander compra por 7.000 millones el Banco Popular. No sería esto más real, más honesto y transparente. ¡A No! Porque entonces lo pequeños accionistas, cuyos ahorros están en las oficinas, en el activo que suponen: el personal humano que trabaja, los edificios propiedad del banco...etc.; no perderían ni un euro, al recuperarse el Banco. No tendrían beneficio inmediato de su inversión, pero sí al recuperarse el banco o al fusionarse y tener derecho a acciones del Santander. El Santander adquiere cuatro millones de clientes, depósitos que aumentan la cifra de manejo de dinero que ya tiene el Santander…etc. Porque un cosa es el valor bursátil y otra el valor real de lo que se ha comprado. Otro negocio redondo. ¿Y por qué al Santander? Y Gobierna el Partido Popular.

Se dirá que se puede ver el tema desde otro punto de vista. Y que se compra un Banco en quiebra o que iba a quebrar. Sobre esto habría mucho que hablar, ya que todo depende del cristal o la intención con que miremos o hagamos las cosas. Y supongo que algún Juez tendrá que decir algo. Pero lo cierto es que cuando empecemos a resolver los problemas comenzando por proteger al débil, empezaremos a cambiar el mundo.

Aunque en el actual, teniendo en cuenta que ya ni siquiera defendemos nuestra identidad básica de hombre y mujer, o la ley natural; solo nos quedaran los Bancos S. A. (Sin Alma).

J. R. Pablos