Por la boca… Por tierra, mar y aire

Es muy posible que, después de todo, Artur Mas tenga razón y esté siendo sometido a una persecución por parte del Gobierno. Y hasta también es posible que se esté persiguiendo al separatismo catalán y a quienes, saltándose las leyes vigentes, pretenden separar a Cataluña de España.

Pero lo que no dice Artur Mas es que todo eso es normal y hasta obligado –los gobiernos tienen que perseguir los delitos y a quienes los cometen- supuestas las tropelías del famoso 3% y las ilegalidades que, un día sí y otro también, cometen quienes pretenden separar a Cataluña de España.

La supuesta financiación –ya más que supuesta- ilegal de la antigua Convergencia de la época de Artur Mas, es algo que los responsables de hacer cumplir las leyes tienen la obligación de perseguir, de aclarar y de juzgar. Que, en este caso, Artur Mas y quienes están inmersos en el 3%, se sientan perseguidos es perfectamente lógico,

Y hasta es lógico que Artur Mas y quienes presuntamente estén con él en eso del 3%, hagan lo posible por defenderse y por librarse de la acusación.

También entra dentro de lo normal que los que pretenden un separatismo fuera de la ley, intenten toda clase de tretas y de argucias para engañar a unos y a otros y evitar así, que caiga sobre ellos todo el peso de la ley.

Lo que ya no es de recibo es que los del 3% y los separatistas, tomen por tontos a una multitud de catalanes y al resto de los españoles y se refugien en las persecuciones de que son objeto y se envuelvan en Cataluña y en su bandera para justificar acciones a todas luces ilegales.

Todos los delincuentes tienen derecho a defenderse hasta mintiendo descaradamente; a lo que no tienen derecho es a obligarnos a los demás a creernos sus mentiras.

Artur Mas puede decir eso de por ‘tierra, mar y aire’ o aquello de ‘sangre sudor y lágrimas’ o ‘verdes las han segado’ e incluso lo de ‘el que la hace la paga’ o cualquier otra frase estúpida que se le ocurra. Es fácil. Lo que no es tan fácil es cambiar la realidad.

Ni tampoco triturar los papeles del 3%. Porque lo que importa no es si hay o no hay persecución. Lo que importa es si hay o no hay 3%.