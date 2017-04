La economía y la empresa españolas avanzan en la Digitalización

Empecemos por las empresas…

CaixaBank ha sido galardonado por la consultora estadounidense Celent con el premio “Model Bank 2017” a la mejor estrategia de transformación digital del mundo mundial (reiteración a propósito, para dejar claro que no me he equivocado); un premio que la consultora otorga anualmente, para distinguir a la entidad financiera más innovadora del mundo. Hace poco, fueron Forrester, Advice Strategic Consultants, Euromoney y The Banker quienes, por quinto año consecutivo, otorgaban este mérito a la transformación digital exitosa de un banco español: CaixaBank. Además, el proceso de transformación digital exitosa que inició Isidre Fainé con Gonzalo Gortázar, Jaume Giró y ahora continúa Jordi Gual con su consejero delegado, es integral y afecta positivamente a tres ámbitos esenciales en el negocio del sector financiero: mejora en la experiencia del cliente, productos y servicios y proyectos de innovación.

Telefónica aporta un 1% anualizado al PIB con su inversión en fibra óptica que llega a 20 millones de hogares españoles (Estudio ICTNET 2016, de la OCDE). Ignoro cómo es posible obviar este dato, tanto por su magnitud, como por su impacto en la economía, en la creación de empleo y en el avance real de la Sociedad de la Información. Como decía el santo: “obras son amores y no buenas razones”, de acuerdo con el refrán “una cosa es predicar y otra dar trigo”: Telefónica es la empresa que más invierte en innovación, en España. Lo cual, según COTEC, CEOE, CEPYME, Fundación Empresa y Sociedad y otras instituciones que impulsan la sociedad del conocimiento, consideran muy relevante. El reciente acuerdo de Telefónica con Vodafone -compañía anglosajona, pero con orígenes hispanos de la antigua Airtel- para el acceso a la fibra de la primera por parte de la segunda, será beneficioso para ambas empresas, para los millones de hogares que quieren convergencia y, por tanto, fijo, móvil, internet, televisión, contenidos, banda ancha, etc. Telefónica tiene la oferta más amplia en contenidos en nuestro país y Vodafone ha incorporado HBO a su oferta. Me consta que Orange también está por ahí y que ha incrementado en más de tres puntos su cuota de mercado minorista, pero Telefónica sigue siendo el rey (43%), seguido por el príncipe, Vodafone, (20%) y Orange (17%).

España es el único país de la Europa de los 27 que está por encima de la media en despliegue y penetración de fibra en el hogar (Eurostat). Como digo en todos mis libros y artículos, también aquí lo expreso: “los españoles no somos tontos”. Ahora añado que, con medio millón de ingenieros españoles trabajando por medio mundo, hoy, España no tiene por qué ser solamente un país de camareros y albañiles, en siendo honestas, respetables y meritorias esas profesiones. Pero los ingenieros están mejor pagados y aportan un muy elevado valor añadido a la sociedad del conocimiento, versus el turismo, restauración y construcción, donde los incrementos de productividad vienen vía laboral: más horas y más intensas y peor pagadas. Nada que ver con Big Data, Internet de las Cosas, Convergencia, Movilidad, Cloud Computing, Inteligencia Artificial, Robótica, Impresión 3D, etc.

Pondré tres ejemplos empresariales más, antes de descender al detalle del dato: los casos prácticos nos sirven para ilustrar de manera gráfica, visual, lo que los datos en bruto no muestran. Como decía el filósofo Torrente, “no es lo mismo ver chirlas que comerlas”.

Empresas españolas líderes en el uso intensivo de las nuevas tecnologías de la información (definición de la palabra “Digitalización” que utiliza la Agenda Digital del ministro Álvaro Nadal, hombre inteligente, culto y experto en economía que apuesta por el desarrollo de la sociedad del conocimiento): Abertis es líder del mundo mundial en la gestión de infraestructuras inteligentes. Es líder tanto en España como en Brasil o en Estados Unidos -por ejemplo- y, como puso de manifiesto su Junta General de Accionistas del 4 de abril de 2017, el cumplimiento de su plan estratégico (leit motif de la compañía: siempre cumple sus compromisos), con crecimientos de dos dígitos e inversiones de 7.000 millones de euros es lógico pensar que el liderazgo mundial de Abertis se mantendrá y aumentará.

El comercio electrónico incrementó el 21,5% en 2016. Y no precisamente gracias -solamente- a Amazon, sino a nuestro comercio/distribución local, que suponen un 24% del PIB. En el mundo, Amazon, con AWS, es líder en cloud (Microsot Azure, Google y Apple le siguen) y, sin lugar a dudas es líder absoluto en comercio electrónico en Estados Unidos, dañando fuertemente el negocio de la gran distribución tradicional que, en 2017 -Macy’s, Sacks, Nordstrom, Wallmart, etc- están cerrando cientos de centros de distribución y despidiendo a miles de trabajadores. En cambio, tanto la Unión Europea como España están blindándose frente a la amenaza exterior: FNAC está desarrollando con éxito un buen modelo de venta por Internet, como MediaMarkt, Mercadona -aunque no voy a repetir las palabras de su presidente sobre cómo califica su web; me resulta obscena y ordinaria la palabra usada- se está remozando en Internet y el mundo móvil y El Corte Inglés lleva a todos ellos tres años de anticipación. Su presidente, Dimas Gimeno, desde el 14 de septiembre de 2014, cuando tomó posesión tras el fallecimiento de su tío, Isidoro Álvarez, apostó por el comercio electrónico desde el primer momento y, en consecuencia, desde entonces y a modo de ejemplo, cada Navidad bate récords en número de clientes que visitan su web (más de 60 millones), por no hablar del número de transacciones comerciales durante todo el año.

Cellnex Telecom es líder europeo en gestión de infraestructuras de telecomunicaciones inalámbricas. Gracias a Cellnex, las Telco Digitales (antiguas operadoras de telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone, Orange) “pueden funcionar y ofrecer su oferta integral” y los grupos de comunicación (Atresmedia, Mediaset, etc) nos pueden proveer a la población general de sus servicios y contenidos.

Y está el sector de la energía. Donde el presidente Donald Trump apuesta por el carbón (primera revolución industrial), Gas Natural Fenosa apuesta por las energías limpias (cuarta revolución industrial). En una reunión que mantuve con su directora general de sistemas de información, me citó todas, sin excepción, las soluciones de digitalización que hoy están de moda y que la empresa utiliza y, además, asoció cada tecnología al proveedor o proveedores que sirven a Gas Natural Fenosa. Gracias a esta inversión y apuesta intensiva en las tecnologías de la información, Gas Natural Fenosa se ha convertido en líder mundial de su sector, sin necesidad de vestir el apostado color verde.

Los datos del mercado minorista: hogares, personas, usted, yo…

La CNMC publica trimestral y anualmente los datos estadísticos de telecomunicaciones y audiovisual; ahora, los correspondientes al tercer trimestre de 2016, último dato disponible. Siempre me llama la atención que pocos presten atención a lo que dice la CNMC -que incluye la antigua CMT-, hoy, al menos en el tema que nos ocupa: la Digitalización. Digo esto porque tanto la CNMC como el INE disponen de millones de datos en bruto sobre la Digitalización de las empresas, sector público y hogares que, con Big Data y, el consiguiente análisis de los datos, nos arroja hitos muy reveladores sobre la Digitalización de la economía española. Por ejemplo:

• Más de la mitad de líneas de banda ancha fija ya tienen una velocidad de 30 Mbps o más

• Crecen un 10,6% los abonados a la televisión de pago hasta los 6 millones de conexiones.

• El total de paquetes cuádruples y quíntuples alcanzó los 10,6 millones, lo que representa 1,3 millones de paquetes más que hace un año.

• Las líneas de voz más banda ancha móvil sumaron 2,8 millones de líneas en el último año, hasta alcanzar los 39,5 millones.

Los datos estadísticos -amo la estadística, porque nunca miente- de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) constatan que los ingresos de los servicios minoristas, 6.078 millones de euros, se mantuvieron muy similares en el tercer trimestre de 2016 a los del mismo trimestre de 2015. Los servicios de banda ancha, tanto fija como móvil, crecieron, compensando las caídas de los ingresos de voz y continuaron subiendo los servicios audiovisuales.

En cuanto a los datos por Telco Digital, Telefónica/Movistar representó ese trimestre el 43,5% del total de ingresos minoristas, prácticamente la misma cifra del tercer trimestre de 2015, al igual que Vodafone, que mantuvo el nivel de ingresos del año anterior y obtuvo una cuota cercana al 20%. Orange facturó a sus clientes finales un 3,6% más que en el mismo periodo de 2015 y aumentó ligeramente su cuota hasta el 17,7%. Como resultado, los tres principales operadores de telecomunicaciones coparon casi el 81% de los ingresos minoristas del sector.

En el ámbito de la televisión en abierto, los dos principales operadores, Mediaset y Atresmedia, mantuvieron sus ingresos en tasa interanual.

En el tercer trimestre de 2016, los accesos instalados NGA o de acceso a redes de nueva generación, registraron una tasa de crecimiento anual del 30,4%. El despliegue de redes NGA superó los 40 millones de accesos. De estos, 29,2 millones correspondieron a fibra hasta el hogar (FTTH), frente a los 19,9 millones que se habían desplegado a finales de septiembre de 2015. Por su parte, los accesos con tecnología DOCSIS 3.0 continúan en torno a los 10 millones, con un ritmo de crecimiento muy discreto.

Los accesos NGA sobre los que se presta algún servicio supusieron 7,6 millones, un 34,6% más que hace un año. Los que más crecieron fueron los de fibra hasta el hogar, que sumaron 1,8 millones de accesos nuevos en un año, hasta alcanzar la cifra de 4,4 millones.

Los accesos instalados fijos NGA corresponden a la suma de los accesos que cada operador individual declara disponer como cobertura de viviendas y locales. Se debe tener en cuenta que, en el caso de los accesos desplegados, un mismo edificio puede estar cubierto por más de un operador.

En septiembre de 2016, de un parque total de 13,7 millones de conexiones de banda ancha fija, las que tenían una velocidad contratada de 30 Mbps o superior fueron 7 millones, lo que representa 2,5 millones más que en el mismo mes de 2015. De estos 7 millones de líneas con una velocidad superior o igual a 30 Mbps, el 46,3% tenía una velocidad contratada de 100 Mbps o más.

En septiembre de 2016, el total de paquetes cuádruples y quíntuples alcanzó los 10,6 millones, lo que representa 1,3 millones de paquetes más que hace un año. El paquete quíntuple fue el que más creció ese trimestre hasta registrar 4,5 millones y sumó en el último año 1,3 millones de altas netas.

En cambio, el número de paquetes cuádruples se mantuvo en 6,1 millones, mientras que los paquetes dobles de telefonía más banda ancha fija y los triples – que incluyen también la televisión de pago−, continuaron su tendencia a la baja como en periodos anteriores.

El parque de abonados de televisión de pago ha crecido de nuevo este trimestre (un 10,6% en tasa interanual) hasta los 6 millones. La televisión IP y la de cable sumaron en conjunto 843 miles de abonados nuevos en el último año, en contraposición al descenso de casi 300 mil abonados registrado por la de satélite.

En la evolución de las líneas de banda ancha fija por tecnología se aprecia el descenso progresivo de las conexiones xDSL a partir del segundo trimestre de 2014, coincidiendo con la presencia cada vez más significativa de líneas FTTH. En el último año, se han sumado 1,8 millones de líneas de fibra frente a una pérdida de 1,5 millones con tecnología xDSL, mientras que las líneas de HFC crecieron un 7%.

En septiembre de 2016, el volumen total de líneas móviles que se conectaron a Internet, incluyendo las líneas exclusivas de datos, creció un 7,2% interanual hasta los 41,2 millones. El motivo fue el aumento de las líneas de voz vinculadas a banda ancha móvil, que sumaron 2,8 millones de líneas en el último año, hasta alcanzar los 39,5 millones, mientras que el parque de datacards creció ligeramente y finalizó el tercer trimestre con 1,7 millones.

Esta es la segunda aproximación que hacemos a la Digitalización de la economía, la empresa y la sociedad españolas. Pero, es nuestra intención, el descender al detalle en cada segmento del mercado y en cada solución. Es hora, en mi humilde opinión, de mostrar que los españoles no somos los retrasados de Europa y que, en esto del “uso intensivo de las TIC (Digitalización)”, nosotros también tenemos mucho que decir y que aportar.

Jorge Díaz-Cardiel. Socio director general de Advice Strategic Consultants. Economista, Sociólogo, Abogado, Historiador, Filósofo y Periodista. Ha sido Director General de Ipsos Public Affairs, Socio Director General de Brodeur Worldwide y de Porter Novelli International; director de ventas y marketing de Intel Corporation y Director de Relaciones con Inversores de Shandwick Consultants. Autor de más de miles de artículos de economía y relaciones internacionales, ha publicado una docena de libros, como Las empresas y empresarios más exitosos; Innovación y éxito empresarial; El legado de Obama; Hillary Clinton versus Trump: el duelo del siglo; La victoria de América; Éxito con o sin crisis; Recuperación Económica y Grandes Empresas; Obama y el liderazgo pragmático, La Reinvención de Obama, Contexto Económico, Empresarial y Social de la Pyme en España, entre otros. Es Premio Economía 1991 por las Cámaras de Comercio de España.