Es la ley, estúpidos

La tergiversación, la desinformación y la mentira son constantes en las actuaciones de los independentistas catalanes. Ahora, cuando por fin, el gobierno de Mariano Rajoy ha decidido poner toda la carne de las acciones legales en el asador que evitará el referéndum ilegal, han dado en calificar esas acciones legales con los más variados epítetos sin darse cuenta, estúpidos ellos, que es simplemente la puesta en marcha de la legalidad vigente.

A la aplicación de la ley la califican:

de ejercicio antidemocrático

de judicialización

de no querer dialogar

de represión

de dictadura

de prohibición para votar

de no hacer política

de impedir poner las urnas

de amenazar a los ciudadanos

de asustar a los funcionarios

de ocupación

de no respetar la voluntad de la mayoría

de no atender las reivindicaciones históricas de una nación

de desprecio a un parlamento pretendidamente soberano

etc., etc.

Y no quieren admitir, estúpidos ellos, que las leyes están para ser cumplidas y respetadas por todos, gusten o no y, si no gustan, se intenta cambiarlas por el sistema democrático que tienen establecido todas las democracias que en el mundo son.