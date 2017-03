La ANC llama a desacatar la sentencia del 9-N: “Votar no es ningún delito”

“Aceptar la condena del TSJC es tanto como renunciar al principio de que votar no es ningún delito. Un solo día de inhabilitación ya sería excesivo. #Loharemos”, ha destacado en un apunte en Twitter tras conocer el fallo.



La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) inhabilita dos años al ex presidente Artur Mas, y 21 y 18 meses, respectivamente, a las ex conselleras Joana Ortega e Irene Rigau.

La Assemblea Nacional Catalana ya se ha planteado movilizarse y salir a la calle en caso de inhabilitaciones, tal y como explica El Confidencial Autonómico, aunque lo estudia si acaban inhabilitados el actual presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, o miembros de su gobierno.