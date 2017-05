Apoyo pasivo (y secreto) del PSOE a los Presupuestos de Rajoy

En apenas un mes, el Congreso de los Diputados aprobará los Presupuestos de 2017 con los votos a favor del PP, el PNV, Coalición Canaria y el diputado de Nueva Canarias que, pese a pertenecer al Grupo Socialista, votará de forma independiente. Ese apoyo, no obstante, no es el único que ha recibido Rajoy procedente del PSOE.

Así lo explican a El Confidencial Digital fuentes parlamentarias conocedoras de las negociaciones reservadas que se llevan produciendo, desde hace varias semanas, entre los dos principales partidos nacionales y el PNV.

“La clave ha sido el cupo...”

En ese sentido, algunos de los implicados en estas conversaciones explican que, desde el mes de marzo, el Gobierno y el PP eran conscientes de que solo habría Presupuestos si se aprobaba un nuevo Plan Quinquenal para el Cupo Vasco y, además, si el Estado abonaba 1.600 millones de euros en amortizaciones pasadas que, según el PNV, Euskadi había pagado de más.

La reacción del Ejecutivo, en un primer momento, fue intentar rebajar las pretensiones del PNV, respondiendo que el País Vasco debía abonar aún 1.200 millones correspondientes al cupo de este año. No obstante, ante la falta de acuerdo, y una nueva exigencia de los nacionalistas, referida al cálculo de los próximos cupos, hizo reaccionar a Rajoy.

El presidente, en poco más de 24 horas, logró desbloquear el acuerdo, con el compromiso de abonar 1.400 millones a Euskadi por las amortizaciones pasadas, y rebajando en más de 300 millones el pago del Gobierno Vasco al Estado para el presente cupo.

Además, confirmó que el importe total de 956 millones, posterior a esa rebaja, sería la base para el Plan Quinquenal en el que se aprobarán los próximos cupos. Un plan que no admite enmiendas y que, además de los votos del PP, necesitaba los de Ciudadanos o el PSOE para aprobarse en el Congreso.

La clave de ese acuerdo para los Presupuestos, por tanto, “ha sido el cupo”, señalan las fuentes consultadas. Un cupo, añaden, que “depende de unos terceros” para salir adelante en su tramitación parlamentaria, que será posterior a la aprobación de las cuentas de 2017.

“... y se va a aprobar gracias al PSOE”

Consciente de esa circunstancia, Albert Rivera compareció esta semana ante los medios para anunciar que su partido, Ciudadanos, votaría en contra del cupo. Unas declaraciones que, sin embargo, no han alterado a PP y PNV, que dan por blindado el Plan Quinquenal gracias al voto favorable del PSOE.

Los socialistas, de momento, se han puesto de perfil públicamente sobre este asunto, recordando, eso sí, que “el Cupo está contemplado en la Constitución”. No obstante, según ha podido confirmar ECD, el Grupo Parlamentario lleva semanas en contacto con Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, para cerrar un acuerdo entre las dos formaciones y votar “sí” al nuevo cupo vasco del próximo lustro.

El apoyo de los socialistas se considera vital porque, pese al previsible voto a favor de Podemos y Bildu, “el PSOE, si gobierna, podía intentar cambiarlo”. De aprobarlo, no obstante, “lo acepta para el próximo lustro”.

Esas conversaciones, explican a este diario personas implicadas en las mismas, irán a más en las próximas semanas, una vez aprobados los Presupuestos, para fijar qué conceptos de pago se incluyen en el nuevo Plan Quinquenal. Unos conceptos que ya han pactado en Euskadi el PNV y los socialistas vascos, y que quedarán reflejados en la propuesta final que llegue al Congreso.

Así las coas, desde el PP y el PNV reconocen que el PSOE, con su apoyo al cupo, ha dado también un “apoyo pasivo” a los Presupuestos, porque “no habrían salido si no había pacto por el nuevo Plan Quinquenal”. Ese respaldo de los socialistas, no obstante, es aún “secreto”, añaden los nacioalistas vascos “porque no quieren que influya en su proceso de primarias”.