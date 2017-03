Artur vete a casa. Mensajes desde la cúpula del PDeCat

“La sentencia del lunes es lo mejor que le ha podido pasar a Artur Mas desde hace tiempo”. El autor de esta frase es un dirigente del Partit Demócrata Catalá, que deja a las claras la sensación que existe en el partido desde que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidiera condenar a Artur Mas por la celebración de la consulta soberanista del 9-N.

La misma fuente, consultada por El Confidencial Digital, explica que esa sentencia vuelve a situar al ex president como “mártir” y “cubre todo el escándalo del 3%”, incluidas las declaraciones ante el juez de Millet y Montull que señalaban directamente a la anterior cúpula de Convergència, con Artur Mas al frente.

Puigdemont y los suyos le quieren fuera...

Así, en los días previos al fallo del tribunal, y especialmente durante el último fin de semana, los mensajes en contra de Mas dentro del PDeCat se multiplicaron.

Afines a Carles Puigdemont, como Sergi Miquel, movieron a nivel interno que, después todas las revelaciones sobre las mordidas de CDC, el ex president debería marcharse para no perjudicar al partido en su nueva etapa.

De hecho, una vez conocida la sentencia del TSJC, desde la propia Generalitat y el entorno más próximo del propio Puigdemont se trasladaba que Mas tenía “más razones que nunca” para irse, ya que “dejaría la política después de haber sido condenado por querer celebrar un referéndum”. No obstante, esos mensajes no han calado en el ex president.

...pero Artur Mas “se enroca”

En ese sentido, desde el PDeCat explican que Artur Mas “se enroca” y no tiene ninguna intención de dar un paso atrás en su carrera política y que, de hecho, no piensa abandonar la primera línea del partido a corto plazo.

El ex president, de hecho, ha afirmado a los suyos que el único que ha sido perjudicado por el proyecto secresionista ha sido él y que, por tanto, “el partido le debe mucho”. Toda una declaración de intenciones de cara a sus críticos.

Ante este panorama, las fuentes consultadas prevén que, de cara a unas nuevas elecciones en Cataluña, habrá una “guerra civil” en el PDeCat entre los afines de Mas y Puigdemont: “Ninguno se va a presentar, pero los dos querrán imponer a su candidato”, advierten.