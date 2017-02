Aviso de Rajoy al partido: preparados para elecciones en noviembre

Es la razón del adelanto de los congresos regionales

Asume que tendrá que prorrogar Presupuestos y negociar los de 2018 antes de verano. Si en septiembre no logra apoyos suficientes, disolverá las Cortes

Mariano Rajoy ha descartado absolutamente convocar nuevas elecciones en mayo si no logra los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos. Considera que, una vez aprobado el techo de gasto para 2017, es factible prorrogar las cuentas del anterior ejercicio y negociar ya las del año próximo. No obstante, la amenaza de volver a las urnas no se ha disipado del todo.