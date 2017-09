La CUP difunde fotos de policías municipales retirando carteles del referéndum

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, no sólo ha ordenado requisar urnas y material del referéndum del 1 de octubre a los Mossos d’Esquadra. Maza firmó otra instrucción dirigida a los 214 cuerpos de policía local que existen en municipios catalanes, desde la Guardia Urbana de Barcelona a fuerzas más pequeñas, en la que ordenaba a los mandos policiales “tomar las medidas las medidas necesarias” para frenar la votación ilegal, como requisar “urnas, sobres electorales, manuales de instrucciones para los miembros de las mesas” y cualquier elemento de “difusión, promoción o ejecución” del referéndum ilegal”.

Esta orden ha provocado que desde hace días policías municipales por toda Cataluña estén actuando para frenar la campaña de los independentistas para el 1-O: han retirado carteles, han incautado documentación de puestos en las calles...

La actuación de estos agentes está haciendo que se ganen las iras de los secesionistas más radicales, que han empezado a ponerles al nivel de la Guardia Civil y la Policía Nacional: el primer cuerpo, por realizar los registros en imprentas y medios de comunicación que estarían preparando la logística del 1-O (papeletas, censos...), y el segundo por desplegarse para proteger edificios del Estado, como delegación y subdelegaciones del Gobierno, sedes de la Seguridad Social...

Una intervención contra pancartas en El Prat

El Confidencial Digital ha podido comprobar que partidos, colectivos y militantes independentistas están empezando a promover la difusión de imágenes y datos identificativos de los policías locales que realizan actuaciones para frenar el referéndum, siguiendo las órdenes de la fiscalía.

Un ejemplo de esta campaña de intimidación contra los agentes municipales ocurrió en El Prat de Llobregat, a las afueras de Barcelona. Hace unos días, cuatro militantes de la CUP aprovecharon la noche para colgar de varias farolas una gran pancarta con el lema “Vota sí. Vivir quiere decir tomar partido”.

En un momento dado apareció una patrulla de la policía local de El Prat. Sus agentes se identificaron como policía judicial y requisaron carteles y adhesivos, además de imponer sanciones administrativas por colocar carteles en elementos urbanos sin permisos.

Fotos identificables, números policiales...

Pues bien. Lo que hizo la CUP después de conocer esta actuación judicial fue difundir fotografías que realizaron otras personas que acudieron al lugar. En redes sociales han publicado imágenes de la intervención de la policía local: algunas de las fotos podría permitir reconocer a los policías que impidieron colocar esos carteles por el referéndum de independencia de Cataluña, ya que se distingue con claridad el rostro de alguno de ellos, al no haber sido pixelado.

Pero además los independentistas de la Candidatura d’Unitat Popular también están difundiendo más datos de los cuatro policías que intervinieron en este caso: han publicado los números de identificación policial de los agentes, a los que acusan de “exceso de celo”, de haber insinuado que se aplicará el artículo 155 de la Constitución, y de haber hecho fotografías a la veintena de independentistas que se congregaron en el lugar.

Este caso de la CUP en El Prat de Llobregat podría ser una anécdota si no fuera porque, según ha comprobado ECD, la consigna de pedir el número de identificación a los policías locales se está extendiendo. Algunos colectivos independentistas están recomendando a sus simpatizantes están animando a exigir el TIP -Tarjeta de Identificación Policial- a los agentes que impidan la actividad por el referéndum, para luego presentar una denuncia ante un juzgado de guardia por “vulneración de derechos fundamentales”.

Alerta contra “infiltrados fascistas”

Estos primeros signos de campaña contra los policías municipal en Cataluña se dan coincidiendo o tras la publicación de una carta abierta de un policía local -que no da su nombre- en el periódico digital Directe!Cat: una web informativa muy cercana a Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), de la que por ejemplo fue director Oriol Junqueras.

En esa carta, este supuesto policía catalán empieza pidiendo a los lectores que “no os asustéis ni os extrañéis ni os sintáis intimidados” por lo que cuenta. Y lo que cuenta es que, según él, los policías locales que están actuando contra el referéndum son antiguos miembros de la Guardia Civil y la Policía Nacional que pidieron el traslado a cuerpos municipales hace años, para quedarse en Cataluña tras haber formado allí una familia.

Muchos de estos ex policías nacionales y ex guardias civiles han llegado ya a puestos de mando en las policías locales, por lo que estarían dando las órdenes de retirar carteles. El autor de la carta publicada en Directe!Cat, que está circulando por las redes sociales, anima a continuación a desenmascarar a estos “agentes infiltrados y fascistas” dentro de los cuerpos de policía local de Cataluña, que “actúan de motu proprio, se rigen por las políticas fascistas españolas y se valen de uniformes que no deberían haber vestido jamás”.

Y de nuevo su propuesta era que “ante cualquier acto que presencies de estos policías les pides el número de agente. No te lo pueden negar y tienen la obligación de llevar su número visible, siempre visible”. ¿Y qué harían con esos números de identificación? Lo mismo que ha empezado a hacer la CUP: “Los iremos publicando en las redes sociales. Sus actos, número de agente y la policía a la que pertenecen”, y además si es posible con grabaciones en vídeo de la intervención de los policías locales.