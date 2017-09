Un sector de la CUP propone ocupar plazas y calles para hacer efectiva la independencia tras el 1-O

“Es muy importante saber y ser conscientes de que el proceso de independencia no saldrá barato. No será gratis. No será tirar globos amarillos al cielo mientras cantamos y aplaudimos”. Así se expresó tiempo atrás la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, de la CUP, aludiendo a lo peligroso que podría volverse el proceso secesionista. Venturós llegó a ser detenida por los Mossos d’Esquadra tras negarse a declarar ante el juez que la había imputado por colgar esteladas del ayuntamiento.

Los anticapitalistas de la Candidatura d’Unitat Popular son quienes han mostrado con mayor crudeza que el anhelo de los independentistas podría no alcanzarse de forma sencilla, sin tensión o incluso violencia y “represión” por parte de las autoridades españolas.

El Confidencial Digital ha podido acceder a un documento interno de una de las organizaciones que integran la CUP, y que apunta en esta misma dirección: no será suficiente con celebrar el referéndum el 1 de octubre y que ganen los votos del “sí” a la secesión.

La corriente de la CUP más centrada en el independentismo

En el último número de “La Veu”, el boletín interno de Poble Lliure, se alude a esta necesidad de salir a las calles. La Candidatura d’Unitat Popular es un partido político que –a semejanza de lo que sucede en Izquierda Unida- está formado por varias organizaciones que no se han disuelto al integrarse dentro de la CUP, sino que mantienen su identidad. Las dos principales corrientes con Poble Lliure y Endavant-OSAN.

Aunque comparten ideario como independentistas radicales y de extrema izquierda, Endavant da más importancia al aspecto anticapitalista y socialista, mientras que Poble Lliure se centra en la ruptura con España. Fue Endavant quien puso más pegas a investir a Artur Mas por ser representante de la “derecha” y responsable de los recortes sociales. Poble Lliure mantuvo como prioridad que avanzara el “procés” pese a tener que ir de la mano con la antigua Convergència. A Poble Lliure pertenece, por ejemplo el diputado en el Parlament Albert Botran, mientras que Anna Gabriel proviene de Endavant.

En ese boletín interno consultado por ECD (correspondiente a los meses de julio y agosto), Poble Lliure se felicita porque ya se hubiera puesto fecha al referéndum e intención firme del gobierno de Carles Puigdemont de celebrarlo. Pero este ala de la CUP llama a sus bases a evitar cualquier asomo de ingenuidad: “Desengañémonos: sólo la movilización popular garantizará el carácter vinculante del referéndumdel próximo 1 de octubre”.

“El pueblo catalán ha hecho frente a la tiranía”

En ese documento, Poble Lliure anima a que los catalanes se manifiesten para conseguir imponer la independencia. “Hay que tener plena confianza en el pueblo catalán, que tantas veces a lo largo de la Historia ha hecho frente a la tiranía”, reflexiona la organización separatista, que apunta que “esta vez el pueblo catalán volverá a ocupar plazas y calles”.

Desde Poble Lliure consideran necesario que los ciudadanos ocupen plazas y calles por toda Cataluña en una gran movilización popular para así hacer efectiva la victoria del “sí republicano y revolucionario”. Da por hecho, por tanto, que si se celebra el referéndum del 1 de octubre vencerán los partidarios de que Cataluña rompa con el conjunto de España y se convierta en un estado independiente.

Y además llama a no esperar: la ocupación, recuerdan, tendrá que empezar en el mismo momento en que se conozcan los resultados oficiales y definitivos del referéndum de autodeterminación, algo que podría suceder los días posteriores al 1 de octubre.

Es esa la forma que este sector de la CUP propone para contrarrestar la “represión del Estado español” que ellos prevén que “aumente en intensidad” conforme se acerque el 1-O y una vez que se celebre el referéndum y gane la opción independentista.

Si el Estado consiguiera finalmente generar un clima que imposibilite físicamente la votación, apuesta porque la mayoría independentista que suman en el Parlament Junts pel Sí y la CUP, pero también los favorables al referéndum (Catalunya Sí Que es Pot), declare la independencia.

Poble Lliure se constituyó en noviembre de 2014 como heredero del Moviment de Defensa de la Terra. Esta organización nació en los años 80 como brazo político de Terra Lliure, banda terrorista que entre 1978 y 1991 asesinó a una persona y cometió alrededor de 200 atentados -algún secuestro como el de Federico Jiménez Losantos, al que dispararon en una pierna- para reivindicar la independencia de Cataluña. Algunos miembros de Terra Lliure pasaron a ERC, otros al Moviment de Defensa de la Terra, que terminó confluyendo en la CUP y “traspasando” sus militantes a Poble Lliure.