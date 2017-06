Carmena marcó distancias con Sánchez Mato y Celia Mayer hace un mes

Una vez conocida la sentencia, el Grupo Municipal del PP ha pedido la dimisión de los concejales, en base al propio Código Ético de Ahora Madrid. Un documento que la coalición que gobierna el Ayuntamiento ha borrado de la página web.

La reacción del ejecutivo municipal, sin embargo, ha sido la de arropar a Mato y Mayer. La portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, ha asegurado este martes que todo el equipo de Gobierno, con Manuela Carmena al frente, apoya “sin fisuras” la actuación de los concejales en el caso de la denuncia por el convenio con los organizadores del Mutua Madrid Open.

“Estamos todos muy firmes, muy unidos y (tenemos) muy claro que cuando creemos que se ha malutilizado dinero público hay que denunciarlo”, ha insistido Maestre, quien ha hablado por teléfono con la alcaldesa de este asunto puesto que se encuentra fuera de Madrid, al haber viajado a Canadá, participando en una conferencia de alcaldes de todo el mundo.

Carmena marca distancias

La primera edil, efectivamente, ha hablado con su portavoz, pero no así con los imputados, tal y como ha confirmado la propioa Celia Mayer. Una actitud, de la alcaldesa, que esconde un distanciamiento que la propia Carmena inició hace un mes.

Así, durante el transcurso de la Comisión de Cultura celebrada en mayo, la alcaldesa tildó de “error” la decisión de los ediles Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer y la exdirectora de Madrid Destino, Ana Varela, de interponer una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción sobre el contrato con el Open de Tenis sin conocimiento de la empresa.

“Creo que las tres personas que tomaron esa decisión han asumido que no lo hicieron bien y que fue un error. Las consecuencias por no haber tenido la procedencia oportuna es que ya no están en el consejo de Madrid Destino”, declaró entonces una Manuela Carmena que, conocida la sentencia, no ha llamado aún a los imputados.