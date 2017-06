Confidencias de Rajoy tras la moción de censura: “El PNV es más de fiar que Ciudadanos”

A la salida del pleno, el propio Rajoy expresó su satisfacción por la amplia derrota sufrida por el “populismo radical”, en línea con lo que viene sucediendo en Europa. Fue su única declaración pública, en la jornada final de la moción de censura presentada por Podemos contra él y su Gobierno.

Después, el presidente abandonó el hemiciclo y se dirigió, en coche el oficial, hasta el restaurante “La Huerta de Tudela”, situado a poca distancia del Congreso, para celebrar una comida con la dirección de su grupo parlamentario.

Asistieron el portavoz, Rafael Hernando; su segundo, José Antonio Bermúdez de Castro; Carlos Floriano y Rafael Merino, así como otros miembros del Gobierno y del equipo de Moncloa.

“El PNV es un socio caro, pero estable”

El presidente quería, por un lado, 'celebrar' de alguna manera el positivo desenlace de la moción de censura, agradecer el trabajo realizado por su equipo más cercano, pero también intercambiar impresiones con dirigentes del partido y del Gobierno de su máxima confianza. Ese era el objetivo fundamental de la comida.

El almuerzo se prolongó durante casi cuatro horas, y apenas se ha sabido nada de lo que ocurrió o se trató durante el encuentro con el núcleo duro de sus colaboradores.

No obstante, El Confidencial Digital ha podido conocer que Rajoy se mostró “contento y optimista”. Y que, conforme avanzó la sobremesa, "cada vez quedó más convencido" de que el debate había resultado un éxito para él, el Gobierno y el partido.

Personas que asistieron al almuerzo revelan algunos de los comentarios y confidencias que, en un ambiente relajado y distendido, realizó el presidente del Gobierno y del PP.

-- Una de sus primeras confesiones fue que había podido constatar que “el PNV es ahora un socio caro, pero estable”. Así lo expresó.

-- Elogió la “contundencia” del portavoz nacionalista vasco, Aitor Esteban, en sus réplicas a Pablo Iglesias. En concreto, le sorprendió la dureza con que buscó “desmontar” los planteamientos del líder de Podemos. “Le vino a decir que no representa una alternativa real de Gobierno y que su programa difícilmente puede ser un programa de Gobierno”. (Coincidieron con él la mayoría de los presentes).

-- Destacó en concreto una de las frases de Aitor Esteban a Pablo Iglesias: “Usted no va a ser presidente, porque solo busca su protagonismo personal. Y mucho me temo que no lo llegue ser nunca, si sigue manteniendo la misma actitud”.

“Aitor Esteban ha sido un gran apoyo”

-- En la misma línea, manifestó que estaba “tremendamente agradecido” al portavoz de los nacionalistas vascos. “Aitor ha sido un gran apoyo en este debate”.

-- Hizo varias referencias a fragmentos de su discurso, que Rajoy había anotado a mano.

-- Destacó el momento en el que Esteban lanzó desde la tribuna de oradores la siguiente dura acusación al líder de Podemos: “Lo único que ha hecho usted es poner al Gobierno a caer de un burro”.

-- No pasó tampoco por alto que el dirigente del PNV avisó a Pablo Iglesias de que en esta legislatura se pueden aprobar cambios en muchas políticas, pero que para ello no es condición “sine qua non” que cambie el Gobierno.

-- Por encima de otras frases, una de las que más valoró Rajoy (porque procede de un partido nacionalista) fue la siguiente afirmación de Aitor Esteban: “El acuerdo presupuestario alcanzado con el PP es bueno para España”.

“Es que no me gusta nada el señor Rajoy...”

-- El presidente se mostró “menos satisfecho” con la posición mantenida en el debate por su principal socio, Ciudadanos.

-- Albert Rivera, como era previsible, apostó por buscar el cuerpo a cuerpo con Iglesias. Pero a Rajoy le desagradó que aprovechara también la tribuna para situarse frente al PP y para atacarle a él tan duramente.

-- Le dolió especialmente, porque Rivera sabía que Rajoy no podría replicarle en ese debate. (“Ni Ábalos fue tan agresivo”, recordaron varios asistentes al almuerzo).

-- “Es que Rivera repitió hasta tres veces eso de no me gusta nada el señor Rajoy”, insistió el presidente.

-- Fue el momento en el que Mariano Rajoy concluyó: “Sí. La verdad es que el PNV es ahora mucho más de fiar que Ciudadanos”.

-- Añadió entonces que la relación del PP con Ciudadanos ha entrado en unos “momentos de crisis”.

-- Otro de los motivos: la comisión de investigación sobre la financiación irregular del Partido Popular, recogida en el pacto firmado por ambas formaciones, que ha sido impulsada por la oposición en el Congreso por unanimidad.

-- Ciudadanos se unió a PSOE y Podemos para poner contra las cuerdas al PP con este asunto, una estrategia que, reconoció Rajoy ante los suyos, le ha dolido especialmente.