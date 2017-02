Los datos menos contados del Congreso del PP: de la cruz de Cifuentes al rifirrafe Herrera-Aguirre

Durante los tres días que ha durado el cónclave, existió mucha expectación por conocer, o en su caso adivinar, la postura de Rajoy sobre la posibilidad de un adelanto electoral, y también sobre su estrategia frente al desafío soberanista de la Generalitat de Cataluña.

El presidente sí habló de la amenaza independentista catalana, para advertir que “el derecho a decidir sobre el futuro de España lo tienen todos los españoles”, y, en consecuencia, “la primera misión del Gobierno es preservar ese derecho”. Dejó claro que “sobre el incumplimiento de la Ley y de la Constitución no se puede dialogar”.

Concluyó con rotundidad: “No aceptaremos las imposiciones y, por tanto, impediremos la celebración de un referéndum contrario a la Ley y la Constitución”.

Evitó hablar de un adelanto electoral

En su discurso final, y no sin cierta sorpresa de algunos, Rajoy reivindicó la figura de José María Aznar, al afirmar que sus años al frente del PP y del Gobierno “son motivo de orgullo para todos los miembros del partido”.

El presidente evitó cuidadosamente hablar sobre la posibilidad de adelantar elecciones en el caso de que no consiga apoyos para sacar los principales proyectos legislativos, singularmente los Presupuestos del Estado, aunque reconoció la necesidad de llegar a acuerdos esta legislatura a través del diálogo.

Un diálogo que exigirá, advirtió, concesiones, pero “sin deshacer lo ya hecho”, en referencia a las reformas realizadas por su Gobierno en los últimos cinco años.

Rajoy defendió la capacidad de su Ejecutivo para llegar a acuerdos, recordando pactos recientes alcanzados en el Congreso sobre asuntos tan distintos como el bono social, la nueva legislación para autónomos y el techo de gasto para 2017.

El PP da por hecha la prórroga de Presupuestos

Quizá para no tener que valorar públicamente el riesgo real de nuevas elecciones, ni Rajoy ni Cospedal hablaron de los Presupuestos para el ejercicio 2017. No obstante, en los corrillos habituales entre ponencias, miembros del Gobierno y dirigentes del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sí comentaron, y mucho, este asunto.

El Confidencial Digital pudo recoger las impresiones de altos cargos gubernamentales y del partido, que coincidieron en señalar que, pasara lo que pasara, Cristóbal Montoro está ya listo para presentar el proyecto de ley presupuestaria el próximo mes de marzo, para su trámite parlamentario, se tengan entonces o no los apoyos necesarios.

Las fuentes consultadas reconocieron que, a día de hoy, en Moncloa y en Génova se tiene asumido que los Presupuestos de 2017 no saldrán adelante, por falta de apoyos suficientes, y que habrá que prorrogar los actuales.

A continuación “habrá que ponerse a negociar los de 2018, porque Bruselas exige que en junio se sepa el nuevo techo de gasto para el año que viene. Vamos con el tiempo justo”, reconocen.

Maroto pierde la maternidad subrogada

Uno de los asuntos que más debate generó a lo largo del congreso nacional fue la postura que debe tener el PP sobre la maternidad subrogada, los llamados ‘vientres de alquiler’, asunto que figuraba en la ponencia social redactada por Javier Maroto.

Finalmente, se acordó posponer cualquier decisión sobre este tema hasta no haber realizado una consulta a “expertos científicos, jurídicos y éticos”.

Esa formulación obtuvo 699 votos a favor y 66 en contra, y sirvió para salvar, en parte, la propuesta de un Javier Maroto que encontró una fuerte contestación interna, sobre todo la de los compromisarios “próvida”, que acusaron al vicesecretario de defender una técnica que “trata al bebé como un objeto mercantil”.

Maroto, por su parte, reconoció en los corrillos sentirse satisfecho del texto final logrado. “No podíamos permitirnos que el PP se quedara fuera de un asunto tan importante”. Una solución intermedia que algunos calificaron de “derrota dulce” para el vitoriano.

En su discurso previo a la aprobación de los estatutos, el vicesecretario de Política Sectorial reconoció que sacar adelante la ponencia social, de la que estaba al mando, “era difícil”, y afirmó que, pese a las discrepancias, el PP había conseguido seguir defendiendo sus valores y estar pegados a la realidad social actual.

Concluyó que el PP dice “sí a la familia”, pero “sí a todos los tipos de familia existentes hoy en todo el mundo y en Europa”, así como “sí a la vida”. Y “sí a las personas, independientemente de su raza, orientación sexual o religión, porque el PP es el partido de todas las personas”.

La Cruz de Caravaca de Cifuentes

Una vez conocida y ratificada la nueva ejecutiva del PP propuesta por Rajoy, dos de los componentes del Comité de Dirección, confirmados en sus cargos, decidieron a última hora del sábado acudir al Pabellón Expo, donde se concentraban un gran número de compromisarios, para saludar y hacerse fotos con los presentes.

Se trata de María Dolores de Cospedal y Pablo Casado, que se dieron allí todo un baño de multitudes. La secretaria general estaba exultante, aunque su confirmación en el cargo y su avance al colocar tres personas más en la dirección del PP, quedó algo matizada con la eliminación de su viejo amigo y colaborador Ignacio Echániz.

Por la mañana, la gran protagonista en esa misma sala había sido Cristina Cifuentes. La presidenta madrileña fue una de las más solicitadas por los compromisarios para hacerse ‘selfies’ con ella y darle ánimos de cara a su candidatura en el congreso regional del PP, que podría confirmar este mismo martes en la reunión de la gestora.

Cifuentes sorprendió, además, llevando colgada al cuello una Cruz de Caravaca, un detalle que no pasó desapercibido puesto que se ha declarado, en varias ocasiones, agnóstica. La madrileña, probablemente, quiso rendir su particular homenaje a un símbolo que este 2017 celebra su Año Jubilar.

Rifirrafe entre Aguirre y Herrera

Esperanza Aguirre fue uno de los compromisarios que tomaron la palabra en los debates de ponencia, para defender seis enmiendas que había presentado y no se habían aceptado. Cinco de ellas fueron finalmente asumidas, pero le tumbaron la sexta, por 62 votos a favor y 76 en contra. Proponía la implantación del “bono escolar”, con el que las familias tengan libertad para elegir colegios públicos, concertados o privados.

Aguirre realizó una encendida defensa de dicho sistema, que, según dijo, “existe en la socialdemócrata Suecia”. Y dejó un recado al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que había hecho la presentación de la ponencia, diciendo: “He echado en falta que haya hablado de la libertad de los padres a elegir colegio”.

Herrera no se mordió la lengua en la respuesta. “Quizás no me he explicado bien -dijo-, porque sí quería defender que el PP apuesta por la libertad de elección”. Y a continuación lanzó una pulla a Aguirre: “Estoy seguro de que en el cielo hay un lugar para los liberales”, haciendo referencia a la etiqueta ideológica de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid. Milton Friedman -pensador liberal y que ya apostó por ese bono o cheque escolar- “te estará mirando desde el cielo contento”, añadió.

Quién presidirá el PP de Castilla y León

Durante el congreso quedó claro que las diferentes ejecutivas autonómicas empiezan a tomar posiciones de cara a sus congresos regionales, que se afrontarán en las próximas semanas. Todos ellos, tal y como dijo Rajoy en su discurso del sábado, antes del verano.

Una de las principales incógnitas está en quién va a ser presidente del PP en Castilla y León. Dirigentes regionales del partido, consultados por ECD, comentan que Juan Vicente Herrera “dice un día una cosa y al siguiente la contraria”. No obstante, apuestan por su continuidad puesto que “el congreso se celebra en un mes y, si no quisiera presentarse a la reelección, lo lógico es que ya lo hubiera anunciado”.

Otro de los congresos regionales que más comentarios provocó en la Caja Mágica fue el de Cataluña. Compromisarios del partido en esa comunidad confirmaron la candidatura de Xavier García-Albiol, junto con la petición de la dirección nacional de que sea proclamado sin rivales: “Hay que darle cariño”, es el argumento desde la cúpula nacional.

Asier Antona, líder provisional del partido en Canarias tras la dimisión de José Manuel Soria, aprovechó su intervención en la ponencia sobre Educación para oficializar su candidatura a la presidencia del partido en el archipiélago, en medio de los aplausos de sus compañeros canarios presentes.

En regiones como Andalucía y Extremadura las cosas están más claras, y los equipos de Juan Manuel Moreno y Antonio Monago no esperan rivales a la presidencia autonómica del PP. Eso sí, después habrá cambios en las ejecutivas de ambos partidos, aunque no importantes.

Rajoy, con los jóvenes y sus “gurús”

Mariano Rajoy se dejó ver el sábado por la mañana en un acto de Nuevas Generaciones que transcurrió en paralelo a los debates de ponencias. En ese encuentro con las juventudes los encargados de “pinchar” la música optaron por temas más acordes a los jóvenes.

Algunos miembros de Nuevas Generaciones se quedaron sorprendidos por la elección de temas casi de discoteca: “Han dado ganas de pedirse un cubata”, comentaron algunos, ya que la cafetería se encontraba a pocos metros de donde se desarrollaba el acto.

En el congreso coincidieron los dos “gurús” demoscópicos del PP. Estuvieron presentes Narciso Michavila, de GAD3, que en los últimos años ha convertido para Génova y Moncloa en un referente cuando se trata de encuestas; y el asesor áulico del presidente durante estos años, Pedro Arriola.

El asesor electoral desde la época de José María Aznar entró rodeado de dirigentes de la provincia de Málaga: su mujer, la diputada Celia Villalobos, y el presidente de la Diputación y del PP provincial, Elías Bendodo.