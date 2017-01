Cospedal ha decidido seguir como presidenta del PP en Castilla-La Mancha

Cree que podría ganar a García-Page en las próximas elecciones autonómicas

No abandonará el cargo a pesar de ser ministra de Defensa. Busca continuar como líder regional para fortalecer sus posibilidades como candidata a suceder a Rajoy

María Dolores de Cospedal no ha despejado, todavía, la incógnita de si se mantendrá o no como secretaria general del PP tras el congreso nacional de febrero. No obstante, la actual ministra de Defensa ya ha dejado caer a sus compañeros que seguirá al frente del partido en Castilla-La Mancha y que no descarta presentarse a las elecciones de 2019.