Debate del PSOE: Susana Díaz y Pedro Sánchez confirman que el partido está en guerra

Máxima tensión en el cara a cara de Ferraz

Protagonizaron un cruce de declaraciones sin precedentes. Patxi López rechazó unirse al ex secretario general afirmando que “no tenías ideas y has cogido las mías”

“Tu problema no soy yo, eres tú”; “Eres la candidata preferida por la derecha”; “Tu propia ejecutiva te abandonó por no ser fiable”; “Tú has provocado 32 gestoras…”. Susana Díaz y Pedro Sánchez convirtieron el debate de Ferraz en un una guerra que refleja la situación del partido. Patxi López confirmó que se mantendrá hasta el final.