Duran i Lleida vuelve a fracasar: no logra apoyos ni dinero para su nuevo partido

Bancos y empresarios catalanes han rechazado financiar “Unidos para Avanzar” y ex dirigentes de Unió descartan sumarse al proyecto

Duran i Lleida decidió, hace bastante tiempo, abandonar definitivamente la política en activo. No obstante, la situación por la que atraviesa Cataluña, y la disolución de Unió, empujaron al ex diputado a impulsar un nuevo partido. El proyecto, no obstante, está encontrando pocos apoyos en sus primeras semanas de actividad.