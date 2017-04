Los lectores de ECD consideran que Pedro Sánchez no ganará a Susana Díaz

El Confidencial Digital ha comenzado a realizar una serie de encuestas sobre distintos temas de actualidad. La primera de ellas versaba sobre las elecciones para elegir al nuevo secretario general del PSOE y planteó lo siguiente: "¿Cree que Pedro Sánchez ganará las primarias del PSOE?". Los participantes podían responder "Sí", "No"o "NS/NC" (No sabe, no contesta).

Con un total de 1.029 votos, los lectores de ECD han dado su veredicto. Un 63,56% cree que Pedro Sánchez no resultará vencedor de las primarias socialistas. Un 33,82%, en cambio, apuesta que sí será el más votado frente a Susana Díaz y Patxi López. Y un 2,62% ha respondido que no sabe o no contesta.

Si lo traducimos a número de votos, la opción de que Pedro Sánchez no ganará las primarias del PSOE ha obtenido un total de 654 votos. Por contra, 348 lectores de ECD han considerado que el candidato socialista sí será el vencedor. Y un total de 27 participantes han optado por el "no sabe no contesta".