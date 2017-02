Errejón tiene registrada una asociación que le puede permitir crear su nuevo partido

Según explican a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en Podemos, Errejón está dispuesto, tal y como aseguró en su primera comparecencia a los medios tras la Asamblea Ciudadana, a cambiar de rol dentro del partido tras perder, de forma contundente, la votación contra Pablo Iglesias.

No obstante, el todavía portavoz parlamentario ha matizado que él quiere seguir siendo “útil” para Podemos y, por tanto, no aceptará ser laminado. Un escenario que, después de las últimas insinuaciones de Pablo Iglesias, incluida la que apunta a su relevo en el grupo parlamentario en beneficio de Irene Montero, es más que factible.

Una asociación como embrión de un nuevo partido

Ante esa posibilidad de quedar apartado, Íñigo Errejón decidió, incluso antes de Vistalegre II, protegerse y dejarse abierta una puerta de cara a un futuro alejado de Podemos. Según ha confirmado ECD, registró una nueva asociación con el nombre de su candidatura a la Asamblea Ciudadana: “Recuperar la ilusión”.

En la propia web creada con este mismo título, y que ha servido a Errejón para aglutinar apoyos, se confirma que esta sociedad tiene un CIF propio -el G87676920- y se explica que su único objetivo es la protección de los datos de todos aquellos afiliados de Podemos que se registraron para votarle en Vistalegre.

No obstante, en Podemos recuerdan que el propio partido, antes de constituirse como tal, se gestó como un movimiento asociativo, del mismo modo que ahora “Recuperar la ilusión”. Por tanto, no descartan que Errejón aproveche esta plataforma para crear una nueva formación si finalmente no llega a un acuerdo con Iglesias y decide salir.

Su sede, junto a la de Podemos

Este diario ha confirmado la existencia de la asociación “Recuperar la Ilusión” a través de un registro en el que, además, figura una dirección de Madrid donde, en teoría, tendría su sede. Y esta no es otra que la calle Princesa número 3. Es decir, que se sitúa prácticamente enfrente a la sede de Podemos en el número 2 de la misma vía.

En el citado documento, aparece el nombre de “Juana Galán” como registradora de la asociación, así como un teléfono de contacto.

Este confidencial no ha podido probar si el nombre aportado es real o un simple sucedáneo, ya que coincide con el de una guerrillera española, considerada una heroína de la Guerra de la Independencia. La persona cuyo teléfono aparece en el registro asegura no ser Juana Galán.