Flores blancas y decenas de visitas diarias en la tumba de Miguel Blesa

Entre la plaza de toros de Linares, donde murió el legendario torero Manolete y muy cerca del que fuera el domicilio familiar de los Blesa de la Parra, y el cementerio de la localidad jienense median unos tres kilómetros de distancia. El trayecto en coche no excede de los diez minutos.

Una vez traspasada la entrada del camposanto ‘Virgen de Linarejos’, los visitantes que acuden a la tumba de Miguel Blesa caminan durante cinco minutos por la calle principal.

En el segundo cruce, tuercen a la derecha y, pasados unos cincuenta metros, tienen delante tres losas de mármol en las que se pueden leer los nombres de la familia que ya no viven: Miguel Blesa Moreno, padre del ex presidente de Caja Madrid, fallecido en 1985; Dolores de la Parra Sánchez, fallecida en el 2000; y el ex banquero, Miguel Blesa de la Parra, hallado muerto el pasado 19 de julio en la finca cordobesa de Puerto del Toro.

Según ha podido saber El Confidencial Digital, una semana después del traslado de las cenizas de Blesa al cementerio de Linares, han sido decenas los vecinos que se han acercado a visitar su tumba.

Ésta amanece cada día con flores, habitualmente blancas. Fuentes consultadas por el ECD afirman que entre los linarenses hay quienes se acercan a donde reposan las cenizas de Blesa por respeto, por devoción religiosa o por simple curiosidad.

El cementerio no ha puesto ningún tipo de medida de seguridad adicional para proteger la tumba de Blesa de posibles agresores, ya que en vida, el ex presidente de Caja Madrid fue insultado por la calle tras el escándalo de las preferentes e incluso llegó a recibir puñetazos en un restaurante.

Los funcionarios del cementerio reciben numerosas llamadas de personas que preguntan si es posible acudir a visitar la tumba de Blesa, “una persona importante de Linares, aunque acabara como acabó”, afirman a ECD.

Por lo demás, el cementerio de Linares continúa con el trabajo habitual.