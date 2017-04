Gibraltareños envían mensajes a España proyectados en el Peñón: “Quitad vuestras manos de la roca”

Han publicado titulares como “Hands off our rock” (las manos fuera de nuestra roca), acompañado de otro mensaje en castellano que dice “nuestra roca no se toca”.

Otro titular más agresivo del diario británico utiliza la expresión “Up yours senors”, que se podría traducir como “A tomar por culo, señores”.

The Sun regala también un póster reivindicativo para que todos sus “lectores patriotas” lo cuelguen en las ventanas de sus casas.

Estas portadas han sido proyectadas por gibraltareños en la cara norte del Peñón para reivindicar su pertenencia al Reino Unido y criticar las acciones del Gobierno español y del Parlamento Europeo, que deja fuera a Gibraltar de las negociaciones por el Brexit británico.

Los medios de comunicación españoles se han hecho eco de estos titulares en las últimas horas, reproduciendo los mensajes agresivos de los tabloides británicos.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo se ha desmarcado de estas acciones a través de su cuenta de Facebook, asegurando que no se ha concedido ninguna evaluación ambiental para permitir la proyección de estos mensajes en el Peñón.

Además, añade que desde el Gobierno gibraltareño no han sido conscientes de los hechos ni son responsables de los mismos.