Pablo Iglesias salva a Íñigo Errejón de Izquierda Anticapitalista en Madrid

Los representantes de esta corriente interna, considerada la más radical dentro del partido morado, han mostrado su malestar en los últimos meses por ese pacto Iglesias-Errejón. El primero de ellos fue el máximo representante de IA en Madrid, Miguel Urbán, que avisó al ex número dos de Podemos: “El candidato lo elegirán los inscritos”.

Después de esas advertencias, Lorena Ruiz Huerta, también de Izquierda Anticapitalista y portavoz en la Asamblea de Madrid, fue un paso más allá y criticó con dureza la hipotética proclamación de Errejón: “Es un error. No deja de ser más que la expresión de un deseo, de una preferencia por un candidato u otro, pero después el proceso se tiene que respetar, tiene que haber unas primarias”.

Estas reacciones provocaron que Ramón Espinar, actual secretario general de Podemos en Madrid, se sumara a los anticapitalistas en un primer momento. Así, el pasado mes de marzo, aseguró que no podía “garantizar” la candidatura de Errejón porque “la palabra la tienen los inscritos”. No obstante, en julio reculó asegurando que “Íñigo es un candidato inmejorable y no le disputaré las primarias”.

Pablo Iglesias interviene

El actual líder regional de Podemos, explican a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en Podemos, fue el primero en recibir un “toque” de la dirección nacional. Se le transmitió que el partido no podía volver a dividirse en Madrid y que él, por tanto, no debía presentarse a las primarias para evitar una nueva fractura.

Ese mensaje, aseguran las fuentes consultadas, fue el detonante del cambio de actitud en Espinar, aunque Izquierda Anticapitalista se ha mantenido en sus trece durante estos últimos meses. Una postura que ha provocado la intervención directa de Pablo Iglesias.

El líder de Podemos, aseguran desde IA, ha contactado con Miguel Urbán para transmitirle que Íñigo Errejón “es el único candidato posible” y que, por tanto, todo el partido debía apoyar al ex número dos en su aspiración de convertirse en presidente de la Comunidad de Madrid.

Iglesias y sus más próximos, además, han recordado a varios representantes de la ejecutiva de Podemos en Madrid que Izquierda Anticapitalista solo representa a “un tercio” de las direcciones tanto nacional como autonómica, por lo que “hay que llegar a acuerdos pero sin imponer nada”.

Objetivo: evitar una nueva guerra

La elección de Íñigo Errejón como candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid supuso una salida digna del ex número dos del partido tras perder la Asamblea Ciudadana frente a Pablo Iglesias. Ambos decidieron, tras meses de “guerra fría”, poner fin a las hostilidades mediante esta fórmula para garantizar el futuro del partido.

El pacto perseguía apaciguar los ánimos tanto a nivel nacional como en Madrid, donde los sectores de pablistas y errejonistas llevaban meses enfrentados. La llegada de Espinar a la dirección regional parecía suponer el fin de los afines a Errejón, pero la futura candidatura de éste ha vuelto a equilibrar las fuerzas.

Ese equilibrio, y la ausencia de guerras internas, es una de las prioridades de Pablo Iglesias, que temía un nuevo conflicto por la oposición de Izquierda Anticapitalista. Ese temor, explican las fuentes consultadas, es el que le ha llevado a actuar desde ya a pesar de que las autonómicas no se celebran hasta mayo de 2019.