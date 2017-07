Ignacio González ya no aguanta más en la cárcel

Ignacio González fue detenido el pasado 19 de abril por la Guardia Civil en el marco de la operación Lezo, que investiga la presunta corrupción del Canal de Isabel II. Al cabo de tres días, el juez Eloy Velasco dictó prisión incondicional para González por presunto desvío de dinero público. Ese mismo día, fue trasladado a la cárcel de Soto del Real.

Tras la rebaja de la fianza a una de las imputadas en el caso, Fernanda Richmond, y su salida de prisión, Ignacio González ha solicitado la comparecencia voluntaria ante el nuevo instructor del caso, Manuel García-Castellón, que tiene lugar hoy en la Audiencia Nacional.

Según ha podido saber El Confidencial Digital de fuentes cercanas al ex presidente autonómico, a González “se le empieza a hacer pesada” su estancia en la cárcel de Soto del Real. Esto le ha llevado a centrar su citación ante el juez García-Castellón en la recuperación de su libertad incluso con más ahínco que en defenderse en el proceso en el que está inmerso.

Una vez levantado de manera parcial el secreto de sumario de la investigación (se han puesto a disposición de los letrados ocho tomos), Ignacio González “se ve con respuestas para todo”, según han afirmado a ECD fuentes próximas al ex presidente madrileño, por lo que ante todo desea comparecer ante el juez y lograr una rebaja de las medidas cautelares que se le han impuesto, y en concreto, la prisión incondicional.

Granados estuvo dos años y medio en prisión

Cabe señalar que Francisco Granados, presunto cabecilla de la trama de financiación ilegal del PP en Madrid, el caso Púnica, estuvo en prisión preventiva en la cárcel de Estremera durante dos años y medio ante dos posibles peligros del ex alcalde de Valdemoro: el riesgo de fuga y el riesgo de destrucción de pruebas.

De hecho, Granados solicitó en varias ocasiones al juez la salida de prisión alegando que no estaba condenado por ningún delito y que no podía hacer frente a una fianza demasiado alta para poder salir a la calle.

En mayo, el juez instructor del caso en aquel momento, Eloy Velasco, le impuso una fianza de 400.000 euros que Granados consiguió reunir, con lo que el ex secretario general del PP madrileño pudo salir de la cárcel el pasado 14 de junio.

52 imputados y 68 investigados en la operación Lezo

A Ignacio González se le imputan los delitos de prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude, falsificación y corrupción en los negocios. Salvo los ocho tomos del sumario a los que tienen acceso los abogados, la investigación permanece en secreto.

En total, el juez Velasco citó como investigados a 68 personas, de las que 52 permanecen imputadas en el caso. Entre ellos figuran la mujer de Ignacio González, Lourdes Cavero; su cuñado, José Juan Caballero; el ex consejero de OHL Javier López Madrid; el ex presidente de la constructora, Juan Miguel Villar Mir y el ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.

Las próximas comparecencias del caso Lezo están previstas para mediados de septiembre: el día 18 declararán ante García-Castellón varios de los imputados de la pieza número 1 (de un total de seis), la que investiga el desvío de dinero público en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte de la filial sudamericana del Canal, Inassa.