Javier Fernández prohíbe reunir al Grupo Parlamentario: “Si los juntamos se van a matar”

Con ese clima de fractura, en los últimos días están arreciando críticas internas contra la dirección del Grupo, considerada afín a la gestora y a Susana Díaz, por no haber convocado una reunión de toda la bancada socialista, para preparar los plenos, para fijar las consignas a seguir en trámites parlamentarios, en las diferentes comisiones...

Javier Fernández ha hecho una evaluación de riesgos

La última reunión de los diputados socialistas se produjo precisamente el mismo día en que El Mundo difundió la grabación a Heredia, el pasado 3 de abril. Esa jornada, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, aprovechó la salida de los periodistas de la sala para escapar corriendo y no tener que dar explicaciones sobre una posible votación de sanción al secretario general del Grupo Parlamentario.

En paralelo, esta semana se ha conocido la decisión de suspender las reuniones hasta el final de la campaña para las primarias del próximo día 21. Ha sido tomada por el portavoz Antonio Hernando. Pero ha contado con el apoyo de la gestora y el consejo del propio Javier Fernández.

“Si los juntamos a todos en una misma sala se matan”

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes del Grupo Parlamentario, el ambiente de tensión creciente ha sido el motivo que ha llevado al presidente de la gestora del PSOE a ordenar a Hernando la suspensión de las reuniones.

El mensaje que ha trasladado a algunos miembros de la dirección provisional del partido ha dejado entrever la preocupación de Fernández por el ambiente que vive el partido: “Si juntamos a todos los diputados en una misma sala, igual se matan”, ha confesado en su entorno.

Considera, incluso, que el clima es ahora de una “mayor crispación” que el que se registró durante el Comité Federal que acabó tumbando al primer secretario general del PSOE elegido por el voto directo de todos sus militantes. El presidente de la gestora no está dispuesto a asumir ningún riesgo, ni a que se visualice de forma tan evidente la fractura.

La tensión dentro de aquel cónclave del 1 de octubre de 2016 fue en muchos casos máxima, llegando a momentos de gran agresividad y gritos. Los dos bandos irreconciliables en los que se encuentra dividido el PSOE se enfrentaron a cara de perro durante 13 horas de caos. Dentro se oyeron hasta insultos y acusaciones de “pucherazo”. La mayoría de los dirigentes abandonaron desolados la sede deFerraz.

Críticas contra la gestora en el equipo de Sánchez

Tal y cómo se contó en ECD, diputados próximos a Pedro Sánchez se vienen quejando de que esta falta de actividad y de reuniones no tiene precedentes y de que, además, no se ha dado ninguna explicación: “En pleno estallido de la Operación Lezo, en el inicio de la tramitación sobrePresupuestos... no hemos sabido nada de la dirección del Grupo”.

Las críticas van dirigidas especialmente a Antonio Hernando y a Miguel Ángel Heredia, presidente y secretario general del Grupo Socialista: “No se han dignado en reunirnos, ni en explicar la postura del partido en cuestiones tan importantes como la aprobación o no de las cuentas del Estado”.

Los sanchistas vinculaban el parón y silencio a la filtración de las palabras de Miguel Ángel Heredia que fueron grabadas y posteriormente enviadas a El Mundo, en las que el diputado andaluz llamaba “hijaputa” a Margarita Robles, próxima a Pedro Sánchez. Desde ese incidente, afirman parlamentarios socialistas, “no hay reuniones porque no quiere exponerse. Y ademas, por el mismo precio, logran acallarnos a los partidarios de Pedro”, critica.