Javier Fernández, Vara y Puig presionan a Susana Díaz para que ponga fecha al congreso del PSOE

Según explican a El Confidencial Digital dirigentes del PSOE andaluz cercanos a Susana Díaz, la presidenta de la Junta ha mantenido, durante esta semana, llamadas con los dirigentes regionales más próximos para pactar con ellos una postura común de cara al Comité Federal del próximo sábado.

La sevillana tenía como objetivo posponer el debate sobre la fecha del congreso del partido porque aún no quiere presentar su candidatura. Antes, explican desde su entorno, prefiere dejar su relevo en Andalucía atado y tener claro que el pacto de Gobierno con Ciudadanos no corre peligro. Sin embargo, sus argumentos no convencieron a sus interlocutores.

Respuestas negativas de Fernández, Vara y Puig

El primero en mostrarse contrario a posponer la decisión sobre el congreso fue Javier Fernández. Según las fuentes consultadas, el presidente de la gestora ha transmitido a Susana Díaz que la situación actual no puede durar mucho más porque a él, como cabeza visible, le está afectando electoralmente en Asturias.

Por su parte, el presidente valenciano, Ximo Puig, afirmó a Díaz que él estaba de su parte, pero que era necesario poner ya una serie de condiciones para la celebración del congreso porque si no, todos aquellos que la apoyaban sufrirían un mayor desgaste.

Guillermo Fernández Vara, que ayer reconoció en Al Rojo Vivo haber tenido una conversación reciente con Susana Díaz, explicó a la presidenta de la Junta que “el proceso se está alargando en exceso” y que él apostaba por poner ya una fecha al congreso. Además, pidió a la andaluza que se decidiera ya a dar el paso y presentar su candidatura.

La fecha “la pone Susana”

Los tres barones regionales, eso sí, coincidieron con Díaz en que no era necesario, como sostiene la andaluza, celebrar el congreso en abril, tal y como exigen los afines a Pedro Sánchez.

Así las cosas, la presidenta de la Junta tiene garantizado el apoyo de los citados presidentes autonómicos si defiende que el cónclave para elegir al nuevo secretario general se posponga al próximo mes de junio.

En ese sentido, desde el sector crítico con la gestora aseguran que la fecha del congreso “la acabará poniendo Susana”.