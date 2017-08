Javier Fernández se rinde ante Pedro Sánchez

Así lo explican a El Confidencial Digital altos cargos del PSOE, que señalan que el presidente del Principado “está de salida” y no piensa dar la batalla para evitar que la federación asturiana pase en otoño a estar “controlada por Ferraz”.

A día de hoy, y una vez confirmado que Javier Fernández no se presenta a la reelección, hay dos aspirantes en liza: Adrián Barbón, alcalde de Laviana impulsado por Pedro Sánchez; y José María Pérez, ex diputado de la Junta General del Principado y ex concejal del ayuntamiento de Gijón.

Este último, afirman las fuentes consultadas, esperaba contar con el respaldo de Javier Fernández y la actual ejecutiva regional del PSOE, pero no se ha producido ese movimiento: “Desde hace tiempo se ha asumido que Barbón sucederá a Javier y nadie se ha planteado presentar una alternativa potente”.

El actual presidente del Principado, explican desde su entorno, está “cansado de peleas internas” y tiene decidido dar un paso atrás en política sin hacer ruido. Su paso por la presidencia de la gestora del PSOE le ha “quemado demasiado” y su objetivo ahora es “dejar paso a otros sin que eso provoque un nuevo conflicto”.

Fernández, que era el elegido de Susana Díaz para presidir el PSOE si ella era secretaria general, deja así el camino despejado al candidato afín a Pedro Sánchez, que tiene al alcance de la mano su gran victoria territorial. Sus siguentes objetivos son Aragón y Castilla-La Mancha, pero allí Javier Lambán y Emiliano García-Page tienen decidido plantarle cara.