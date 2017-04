Juan Carlos Vera afirma que no maniobró para forzar la dimisión de Esperanza Aguirre

El Confidencial Digital ha recogido este martes, en estas páginas, las impresiones de este sector próximo a Aguirre, que recuerda que el jueves de la semana pasada la ya ex concejal había descartado dimitir y había desmentido las informaciones que apuntaban a su marcha.

Estas fuentes, además, vinculaban el anuncio del cese producido ayer a una “campaña mediática” que atribuían a Juan Carlos Vera.

Pues bien. El actual coordinador de Organización del PP se ha puesto en contacto con ECD para desmentir tajantemente que él haya tenido que ver con la dimisión de Esperanza Aguirre: “Ni he maniobrado contra ella, ni he utilizado a ningún medio de comunicación para presionarla”.

Vera añade, en este sentido, que desconoce si ha existido o no una campaña contra Aguirre, pero deja claro que “yo no he impulsado nada contra ella”.

El diputado por Madrid concluye explicando que, en estos últimos días, solo ha hablado una vez por teléfono sobre Esperanza Aguirre.

La conversación se produjo por una llamada de una persona muy próxima a la ex lideresa, que le cuestionó sobre la opinión que tenía la dirección nacional sobre su futuro tras la detención de González. Vera, no obstante, solo transmitió su “opinión personal” sobre el tema.