Los Mossos refuerzan la seguridad en la sede del PP catalán

“PP, culpables”: con este lema, los anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) llamaban en los últimos días a concentrarse este martes 3 de octubre ante la sede autonómica del Partido Popular en Barcelona. “Mañana por la mañana habrá mucha gente frente a vuestra sede de Barcelona, podréis victimizaros con algo más que dos pegatinas”, añadieron.

Esta y otras amenazas ha coincidido con que los Mossos d’Esquadra, según ha podido confirmar El Confidencial Digital, han reforzado su presencia ante la sede que el PP tiene en la calle del Conde de Urgell.

Desde hace algunos días antes del referéndum del 1-O, previendo posibles concentraciones o ataques, la policía autonómica catalana envió un coche patrulla a custodiar los alrededores del local de los populares.

Este lunes, antes de la huelga general y de esta manifestación convocada por la CNT, los Mossos decidieron aumentar la protección. De un coche patrullan han pasado a destacar un furgón ante el local del partido que preside Xavier García Albiol, y no se descarta que este martes, por la huelga general independentista, aumente aún más esa presencia de los Mossos.

El propio partido también ha tomado medidas de prevención ante posibles incidentes y concentraciones de acoso. Ha decidido aumentar el número de vigilantes privados con que cuentan en la sede de la calle Conde de Urgell.

Además, los trabajadores de la sede central del PP de Cataluña han recibido el mensaje de que este martes 3 de octubre pueden decidir si acudir o no a trabajar: no sólo por la huelga general convocada, sino sobre todo si no se quieren arriesgar a sufrir escenas de acoso por parte de grupos radicales.