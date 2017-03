Órdago de ERC: aceptará un nuevo Junts pel Sí solo si el candidato es Oriol Junqueras

Los antiguos convergentes llevan más de un año -casi desde la investidura de Carles Puigdemont- reclamando a sus socios en la Generalitat mantener la coalición que les permitió ganar las elecciones de 2015 e impulsar la legislación independentista que, con el apoyo de la CUP, pretende aprobar en el Parlament.

La postura de Esquerra, sin embargo, ha sido diferente. Durante los últimos mesesha rechazado cualquier tipo de pacto electoral con el PdCat. De hecho, el pasado mes de septiembre, cuando Puigdemont anunció nuevos comicios durante 2017, Oriol Junqueras descartó volver a formar una lista unitaria con CDC.

El órdago de ERC

Por aquel entonces, las encuestas ya situaban a ERC por delante de la antigua Convergència, pero la distancia entre ambos partidos ha ido aumentando a favor de los republicanos, que son conscientes de esa situación.

Es precisamente por ese motivo por el que ahora Esquerra ha decidido adoptar una nueva estrategia negociadora con el PdeCat. Según ha sabido El Confidencial Digital, en estos momentos ERC podría aceptar una nueva coalición electoral al estilo de Junts pel Sí pero con una condición: que el candidato a la Generalitat sea Oriol Junqueras.

El actual vicepresidente, de hecho, se ha convertido en esta legislatura en elimpulsor de las principales iniciativas legislativas encaminadas a la independencia, como la creación de una Hacienda catalana. Además, tiene el control sobre los Presupuestos y es el líder mejor considerado por los independentistas. Un dato, unido a las encuestas, que en ERC consideran relevante.

Objetivo: garantizar una mayoría independentista

Las fuentes de Esquerra consultadas por este diario explican que el partido no tendría ningún problema en presentarse en solitario en unas nuevas elecciones porque ganaría de forma holgada los comicios. No obstante, no estaría tan clara una mayoría independentista en el Parlament de Cataluña.

En ese sentido, en ERC recuerdan que tras los comicios de septiembre de 2015, Junts pel Sínecesitó el apoyo de la CUP, por lo que, en unas nuevas elecciones y con el voto independentista dividido, existiría un riesgo elevado de perder escaños en beneficio de otras formaciones.

Ante este escenario, Esquerra ve factible mantener la coalición, pero solo en el caso de que sean Junqueras y su partido quienes lideren el proyecto. La pelota, ahora, está en el tejado de Artur Mas, Puigdemont, y la dirección del actual Partido Demócrata Catalán.