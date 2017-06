El PSOE de Pedro Sánchez desconfía de la oferta de Pablo Iglesias

El secretario general de Podemos, tal y como se informó en estas páginas, celebró el resultado de las primarias del PSOE y tendió la mano a Pedro Sánchez para, en un futuro próximo, ponerse de acuerdo para desalojar a Mariano Rajoy de La Moncloa.

Iglesias, incluso, reconoció que cometió errores en los meses en los que negoció con el PSOE y se negó finalmente a apoyar la investidura de Pedro Sánchez por haber pactado con Ciudadanos. Ahora, animó al secretario general socialista a buscar un acuerdo aunque, eso sí, “sin la muleta naranja”, en referencia a Ciudadanos.

Las palabras del líder de Podemos no despertaron demasiado entusiasmo en el PSOE, donde consideran que la moción de censura solo perseguía influir, precisamente, en las primarias del partido. No obstante, diputados muy próximos a Pedro Sánchez no descartan, ni mucho menos, un futuro acuerdo, aunque con una serie de salvedades.

Así se lo han reconocido a El Confidencial Digital miembros del Grupo Socialista que tendrán un papel importante en la nueva etapa de Sánchez al frente del PSOE. Estos diputados aseguran que la oferta de Iglesias “son solo palabras” aunque “se puede avanzar si se convierten en hechos”.

Una moción “pactada de verdad”

En ese sentido, los diputados socialistas consultados afirman que, a partir del próximo domingo, cuando se forme la nueva ejecutiva del PSOE, Pedro Sánchez empezará a trabajar en un proyecto alternativo al PP que puede conducir a una nueva moción de censura.

No obstante, añaden, esa iniciativa parlamentaria “lleva tiempo” y el nuevo secretario general “no va a actuar con prisa”. Por eso, advierten, solo se presentará si se tiene asegurado un apoyo sólido.

En ese sentido, y en referencia a la oferta de Iglesias, los diputados afines a Sánchez aseguran que el líder de Podemos deberá demostrar sus verdaderas intenciones. Y, para ello, no descartan que Pedro Sánchez acceda a una reunión con él para que concrete la propuesta lanzada ayer durante la moción de censura.

En todo caso, el PSOE de Sánchez no quiere lanzar las campanas al vuelo y, de hecho, considera que la intervención de Iglesias, lejos de perjudicar a Rajoy, ha dado alas al presidente: “Ha permitido que se luzca y haga uno de los mejores discursos de la legislatura”, afirmó Ábalos en un corrillo con periodistas en el patio del Congreso.