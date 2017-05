PSOE y Podemos impulsan una retirada de placas colocadas en honor a Ignacio González

Para ello están elaborando una lista con todos los edificios inaugurados por González, ahora en prisión por su presunta implicación en la ‘Operación Lezo’, y así promover mociones en esos municipios con el objetivo de retirar las placas con el nombre del ex presidente madrileño.

En sus dos años y nueve meses como presidente de la Comunidad de Madrid, entre septiembre de 2012 y junio de 2015, Ignacio González inauguró colegios, hospitales, hoteles, entre otros edificios, en varias localidades de la región.

Por ejemplo, el lujoso hotel Innside Madrid Génova de Meliá, situado en la céntrica plaza de Alonso Martínez en la capital madrileña, fue inaugurado por González en marzo de 2013.

O el colegio público Plácido Domingo, situado en el distrito de Arganzuela e inaugurado en septiembre de 2013, es uno de los centros educativos de Madrid que también llevan la estampa del ex presidente de la Comunidad.

Fuera de la capital, González también inauguró el 8 de julio de ese mismo año la sede del Instituto madrileño de Estudios Avanzados (IMDEA), Software, en el Campus de Excelencia Internacional de Montegancedo, en Pozuelo de Alarcón.

Y en Collado Villalba, llevan la firma del ex presidente tanto la sede de la policía local, inaugurada en septiembre de 2014, como el Hospital General de Villalba, inaugurado oficialmente en enero de 2015, tras la crisis del ébola.

Ya se ha hecho en Soto del Real

Tanto PSOE como Podemos quieren seguir el ejemplo del Ayuntamiento de Soto del Real, que la semana pasada retiró la placa con el nombre de Ignacio González de unas pistas de pádel, tras el ingreso en prisión del ex presidente.

Esas instalaciones de pádel de Soto del Real fueron inauguradas por González en abril de 2014, bajo el mandato de la alcaldesa del Partido Popular, Encarnación Rivero. Y ahora es el alcalde socialista Juan Lobato, quien ha tomado la decisión de retirar la placa.

Se pidió lo mismo en Cataluña con Jordi Pujol

Tal y como publicó El Confidencial Digital en septiembre de 2014, los funcionarios catalanes también pidieron que se retiraran las placas con el nombre del ex presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, de todos los edificios públicos.

No obstante, a día de hoy, desde la Generalitat de Cataluña no se ha tomado ninguna iniciativa para retirar las placas con el nombre del ex presidente, acusado de corrupción y evasión de capitales, en las que sigue apareciendo como “Molt Honorable”.