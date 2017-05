Pablo Iglesias dará voz a todos los socios de Podemos en su moción de censura contra Rajoy

“Hemos estado hablando del debate y me ha transmitido que la moción de censura es un mecanismo muy importante y que le da toda la importancia como presidenta”, ha explicado el líder de Podemos en declaraciones a los medios en el Congreso tras el encuentro, que ha durado 25 minutos y se ha producido a petición de Pastor.

El que será el candidato a sustituir a Rajoy en esa moción de censura ha enmarcado la reunión dentro de la “relación normal e institucional” que debe existir entre el presidente de un Grupo Parlamentario del Congreso y la presidenta del mismo.

Asimismo, ha informado de que le ha trasladado a la presidenta que su intervención como candidato consistirá en la exposición del programa de gobierno que propondrá Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y en censurar a “un Gobierno que nada en corrupción”.

El líder de Podemos no ha explicado en su comparecencia ante los medios si ha aprovechado su reunión con Pastor para trasladarle personalmente el malestar de su grupo por la fecha elegida por la presidenta para fijar el debate.

Los principales representantes de Unidos Podemos criticaron duramente la decisión de la presidenta de retrasar hasta el 13 de junio el debate de la moción de censura que habían registrado el 19 de mayo. “Lo urgente para España no lo es para el PP ni para la Presidenta del Congreso. Secuestran el Parlamento”, denunció entonces la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.

Intervendrán todos los portavoces

Montero será la encargada de presentar la iniciativa al inicio del debate y de exponer los argumentos que han motivado a 35 diputados de su grupo para registrar la censura al Gobierno. Tras ella, llegará el turno de Iglesias, quien se ocupará de exponer el programa de gobierno alternativo, tal y como ha explicado a Pastor.

Además de Montero e Iglesias, también tomarán la palabra, ya durante el turno de intervención de los grupos, los portavoces de los socios de Podemos: el líder de IU, Alberto Garzón; el de En Comú Podem, Xavier Domènech; y el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino. “Somos un grupo plural y es bueno que esa pluralidad se exprese en diferentes voces”, ha destacado Iglesias.

El líder de Podemos no ha podido concretar si el debate se extenderá durante un día o dos ya que, según ha afirmado, eso dependerá del tiempo que dediquen el resto de grupos a sus intervenciones. “Por nuestra parte no vamos a ser exhaustivos en el uso del tiempo. Aunque no tenemos límites, nos parece que en el 2017 hay que ser prudentes en estas cosas”, ha señalado Iglesias.

En cuanto a los detalles del programa de Gobierno que presentará, Iglesias ha evitado responder a la pregunta de si incluirá la condición que le exigen los independentistas catalanes para apoyar la moción de comprometerse con el referéndum unilateral que prepara la Generalitat.

A este respecto, Iglesias se ha limitado a reafirmar la propuesta de su formación de celebrar una consulta que sea “verificable y reconocida internacionalmente”, al entender que es la única vía que garantiza el ejercicio del derecho a decidir.

“No somos contrarios a manifestaciones políticas en el marco del derecho de reunión y manifestación, pero para nosotros el derecho a decidir es algo importante y para que se ejerza tiene que ser a través de un referéndum legal”, ha enfatizado.