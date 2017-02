Patxi López se reafirma en su candidatura tras ser acusado de “copiar” a Pedro Sánchez

Que no tiene claro el proyecto, que debería reconsiderar su candidatura y que es una “copia borrosa” de Pedro Sánchez. Eso es lo que piensa el diputado vasco Odón Elorza de su compañero de bancada Patxi López.

Sensiblemente molesto por estas declaraciones, López ha aprovechado una entrevista en EiTB para responder a Elorza. Ha asegurando que no se retirará de “ninguna de las maneras” de la carrera hacia el liderazgo del PSOE. Además, explica, “no se siente reconocido” en las palabras del ex alcalde de San Sebastián.

Según López, ahora está dispuesto a “debatir”, para después “elegir, y al final tocará integrar”. Y ha basado su propuesta en esta última fase, la de la integración de todos los sectores del PSOE en uno sólo bajo su secretaría general.

López anuncia que hará oposición “clara” frente a las “políticas de derechas”. “"Yo lo tengo clarísimo. El PSOE tiene que ser una alternativa nítida, exigente y desde la izquierda a las políticas de la derecha, y no tenemos que acompañar esas políticas, de ninguna de las maneras, poniendo parches”.

“Voy a defender el derecho que tiene la militancia socialista a escuchar las diferentes propuestas, a ser escuchada y a elegir. Yo creo que a la militancia, en este momento, le corresponde elegir qué es lo que quiere para el futuro del PSOE y, desde luego, yo no me voy a retirar de ninguna de las maneras”.