Pedro Sánchez se presenta a las primarias del PSOE con guiños a Patxi López

"Hoy, en Dos Hermanas, en el corazón del socialismo andaluz y español, os anuncio a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General". Con estas palabras, Pedro Sánchez ha puesto fin a semanas de especulaciones y ha confirmado que dará la batalla en las primarias del PSOE.

El madrileño, que llevaba días jugando al despieste hasta con su propio equipo, ha decidido dar un paso que supone un reto para Susana Díaz, quien aún no se ha pronunciado sobre sus aspiraciones de cara al congreso nacional del PSOE.

Sánchez, mientras, ha querido dejar claras sus diferencias con la presidenta de la Junta, desvinculándose de la abstención en la investidura de Rajoy y proclamándose como “el candidato de la militancia”.

Más amable fue, aunque sin citarlo, con Patxi López. En referencia al ex lehendakari, que ya anunció su candidatura a la secretaría general hace dos semanas, afirmó que “hay que respetar a quienes ya han dado el paso”. Unas declaraciones que se ajustan a la estrategia trazada por Pedro Sánchez adelantada el viernes por El Confidencial Digital.

En estas páginas, se contó que Pedro Sánchez, inmerso en un mar de dudas desde hace semanas, había ordenado a su equipo no atacar a Patxi López para dejarse abierta la posibilidad de pactar con el ex lehendakari. Incluso, llegó a llamar a periódicos y periodistas para desmetir que se sintiera traicionado por el vasco. Ahora, una vez confirmada su propia candidatura, ya ha querido tener guiños hacia el ex lehendakari.

Patxi López, por su parte, ha asegurado que da "la bienvenida" a la candidatura de Pedro Sánchez, aunque ha querido mantener distancias asegurando que, ahora, toca “confrontar proyectos”.