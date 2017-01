Pedro Sánchez no ataca a Patxi López para intentar un pacto final

El sábado reaparece en Sevilla

Llamadas de urgencia a periodistas para dejar claro que no está contra el ex lehendakari

Pedro Sánchez reaparecerá este sábado en Sevilla dos semanas después de que Patxi López presentara su candidatura a las primarias del PSOE. Muchos ven en este viaje una respuesta al ex lehendakari, pero el plan del ex secretario general no pasa, precisamente, por buscar la confrontación con el vasco.