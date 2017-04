Pedro Sánchez logra el apoyo del ‘mito’ del PSOE andaluz

Susana Díaz solo tiene el respaldo de Griñán porque Chaves está con Patxi

Carlos Sanjuán, ex secretario regional, es un referente para los actuales mandos intermedios, que le llaman “Comandante”

Cuando Susana Díaz se presentó a las primarias del PSOE, dio por hecho el apoyo de referentes históricos del socialismo, tanto a nivel nacional como en Andalucía. Ex dirigentes como Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero se han posicionado a su favor desde el principio. No obstante, en su propia federación no está encontrando el respaldo esperado de sus antecesores.