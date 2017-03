Pedro Sánchez pasa lista a los asistentes a sus mítines para asegurarse de que están afiliados

Envía también mails a los inscritos en su web

Les insiste en que comprueben que se hallan al corriente de pago de las cuotas para garantizar que podrán votar en las primarias

Desde que anunció su candidatura a las primarias del PSOE, Pedro Sánchez no ha parado de llenar los recintos en los que realiza mitines por toda España. No obstante, al ex secretario general le preocupa que todos esos apoyos puedan votar el próximo mes de mayo. Y, para lograrlo, está tomando medidas concretas.