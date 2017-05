Pedro Sánchez intentó hasta el último momento evitar ser él quien cargue con el “no” a la moción de censura de Podemos

No se reunirá con el Grupo Socialista hasta el lunes

Propuso a la susanista Isabel Rodríguez como portavoz provisional, pero la gestora respondió que debía nombrar a alguien afín y finalmente ha optado por José Luis Ábalos

José Luis Ábalos fue designado ayer, por Pedro Sánchez, portavoz provisional del PSOE en el Congreso hasta el 18 de junio, cuando el partido elija nueva ejecutiva en el congreso federal. El nuevo secretario general, no obstante, ha realizado ese nombramiento porque no le ha quedado otro remedio, ya que la gestora no quería asumir el “no” a la moción de censura de Podemos.