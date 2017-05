Podemos admite que sus consultas a la militancia han fracasado

Según explican a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en el partido, el objetivo de Pablo Iglesias y de su equipo es que la moción de censura movilizara a buena parte de los casi 500.000 inscritos en Podemos para lograr un titular del tipo “medio millón de personas pide la caída del Gobierno de Rajoy”.

La cifra de 500.000 personas, recuerdan desde la formación morada, es la misma que se necesita para registrar una Iniciativa Legislativa Popular en el Congreso, un hecho que hubiera permitido a Podemos hacer un paralelismo con su propia propuesta.

En el partido, no obstante, eran conscientes de que no iban a lograr el 100% de la participación, pero aspiraban a lograr al menos un 50% de todos los votos posibles para asegurar que una mayoría de los inscritos de Podemos se había movilizado a favor de la moción de censura. No obstante, ese objetivo tampoco se ha cumplido.

La “cima” se alcanzó en Vistalegre II

El optimismo en las previsiones de participación, pese a la tendencia a la baja de este tipo de procesos, vino provocado, admiten desde el partido, por la “importante movilización” que se logró en los días previos a la Asamblea Ciudadana.

Así, los documentos y las listas que se presentaron en Vistalegre II fueron votados por un total de 155.275 personas, lo que representó el 34% del censo de los inscritos en Podemos. Un dato elevadísimo si se compara con los 87.674 que han participado en la votación sobre la moción de censura.

Sobre estos datos, las fuentes consultadas asumen que la Asamblea Ciudadana supuso la “cima” en cuanto a este tipo de participaciones y que las consultas “exigen una revisión”. Con esta afirmación, matizan, no se quiere dar por concluido dicho modelo para escuchar a las bases, pero, añaden, “hay que darles una vuelta”.