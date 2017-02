Rajoy no da sorpresas: mantiene a Cospedal y eleva a Maíllo a coordinador general del PP

“Quiero ser el presidente del Partido Popular. Os pido que me apoyéis”, ha comenzado su discurso Mariano Rajoy en su discurso ante el plenario del Congreso Nacional del PP, en el que ha presentado el equipo que le acompañará en los próximos cuatro años.

Han sido pocos los cambios introducidos por Rajoy, que ha mantenido a la secretaria general y a los cinco vicesecretarios. La principal novedad la ha protagonizado Fernando Martínez-Maíllo: el vicesecretario de Organización mantiene ese área, pero además es elevado a coordinador general del partido.

Se confirma así la información que adelantó El Confidencial Digital a finales de diciembre. Entonces el equipo de Rajoy barajaba dos opciones, que dependían de la voluntad de María Dolores de Cospedal. Si la ya ministra de Defensa deseaba abandonar su cargo orgánico, Martínez-Maíllo asumiría la secretaría general. Si se mantenía, el ex presidente de la Diputación de Zamora pasaría a ser coordinador general.

Al final, se ha dado la segunda opción. Mariano Rajoy ha querido mantener como número dos a Cospedal, que se ha llevado la mayor ovación de la tarde cuando el presidente ha citado su nombre. La secretaria general se ha emocionado con la ovación cerrada de sus compañeros, que la han aplaudido puestos en pie.

Fernando Martínez-Maíllo asume el cargo de coordinador general, de nueva creación respecto a la dirección actual pero que ya ostentó por ejemplo Ángel Acebes en la época del primer Gobierno de Aznar: entonces Francisco Álvarez Cascos era secretario general, pero también vicepresidente del Gobierno, por lo que Acebes como coordinador general pasó a encargarse del día a día del partido.

Además, Martínez-Maíllo mantiene la competencia de responsable electoral del PP, por lo que se consolida como número tres en la sede nacional de la calle Génova de Madrid.

Siguen los vicesecretarios y habrá otro coordinador

Se mantienen también Andrea Levy (Estudios y Programas), Pablo Casado (Comunicación), Javier Maroto (Política Social) y Javier Arenas (Área Autonómica y Local). “Son los que había, no los he cambiado porque lo han hecho bien, y lo que funciona bien no se cambia”, ha explicado Rajoy. En este caso, un fuerte aplauso ha saludado la reelección de Casado.

En el Comité Ejecutivo Nacional se sentará también Juan Carlos Vera Pro, que será coordinador. Se trata de un histórico del aparato del PP, que hace un año fue colocado como número dos de la gestora del PP de Madrid que encabeza Cristina Cifuentes tras la renuncia de Esperanza Aguirre por los casos de corrupción de dirigentes como Francisco Granados.

Serán secretarios ejecutivos Juan José Matarí, Antonio Román, Vicente Tirado, José Ramón García Hernández, Ramón Moreno y César Sánchez. Además, estarán en el Comité Ejecutivo tres ministros que se encargarán de las mismas áreas que llevan en sus ministerios: Dolors Montserrat (Sanidad), Isabel García Tejerina (Agricultura) y Álvaro Nadal (Agenda Digital). Nadal ya era secretario sectorial desde 2012, y Montserrat era vocal electa pero sin área a su cargo.

El ex director de la Guardia Civil y Fernández Díaz

En la Junta Directiva Nacional (el máximo órgano entre congresos) Rajoy ha incluido a un hombre que ha dado que hablar en la última semana. Se trata de Arsenio Fernández de Mesa, que será vocal tras dejar la dirección de la Guardia Civil y haber sido designado consejero de Red Eléctrica pese a las críticas de partidos como Ciudadanos.

Para el Comité Ejecutivo Nacional (más restringido que la Junta Directiva), Rajoy ha elegido en su lista a nombres como María Dolores de Cospedal y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría; la ministra de Empleo, Fátima Bañez; el de Hacienda, Cristóbal Montoro; el de Interior, Juan Ignacio Zoido; y el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, entre otros.

El presidente del PP ha querido tener un gesto con el ex ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, que también es vocal en el nuevo Comité Ejecutivo Nacional. Y aparece el nombre de Cuca Gamarra, alcaldesa de Logroño, que como ya contó ECD, era una de las apuestas de Soraya Sáenz de Santamaría para renovar la dirección nacional.

Rajoy: “Todavía puedo dar mucho más”

Rajoy ha desgranado estos nombres al final de un discurso en el que se ha dedicado a elogiar a su partido y tratar de galvanizar a los compromisarios. Ha recordado a todos los cargos públicos allí presentes que si lo son, es gracias a que se han presentado a las distintas elecciones a través de las candidaturas del Partido Popular. “Algo bueno tiene este partido por fuerza”, ha asegurado el presidente del PP, debido a que pese a los años duros de la crisis y de los ataques de otras fuerzas políticas, han ganado las últimas elecciones generales y mejorando en la cita electoral del pasado 26 de junio.

“Todavía puedo dar mucho más”, ha querido remarcar Mariano Rajoy para solicitar el voto de los compromisarios y que le renueven la confianza. Ha apelado al orgullo del partido en tiempos difíciles y también ha recordado toda su trayectoria dentro del PP, desde militante de base hasta la actualidad como presidente.

Y es que el discurso de Rajoy ha ido muy centrado en hablar de las características de su partido, en elogiar sus fortalezas y su extensión e implantación por todos los rincones de España. “Quiero un partido cada vez más grande, y también más unido”, ha destacado Rajoy, que ha asegurado que el PP no tiene miedo al debate ni a las diferencias, que sabe integrar de forma armónica.

“Somos un partido democrático”

"Somos un partido democrático"

Algún recado ha dejado Rajoy contra otros partidos: por ejemplo, ha cargado contra las "frivolidades", contra el "adanismo de los recién llegado", y contra quienes copian todo lo bueno

“Nosotros somos un partido democrático”, ha proclamado el presidente del PP, que ha querido desmontar otras acusaciones contra su formación: ha destacado que no son inmóviles sino reformistas y que no dependen de nadie salvo de sus militantes.

La segunda parte del discurso de Rajoy se ha centrado en defender las posiciones y el estilo del PP frente a otros partidos. “No queremos revoluciones ni sobresaltos”, ha subrayado, y ha llegado a cargar contra “los populistas de todo pelaje” al reivindicar el europeismo de su formación.

Rajoy no se ha olvidado del desafío independentista en Cataluña. “No van a tener éxito porque no lo vamos a permitir”, ha sentenciado para dejar claro que no se celebrará un referéndum ni se dará la secesión.