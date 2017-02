Rajoy no hará cambios en las direcciones del PP en Congreso y Senado

Según explican a El Confidencial Digital altos cargos del PP, Mariano Rajoy mantendrá a Rafael Hernando y José Manuel Barreiro como portavoces del partido en las dos Cámaras y, además, ratificará en sus cargos a todos los miembros de la dirección de los grupos parlamentarios en Congreso y Senado.

El presidente, explican desde Génova, considera suficientes los relevos producidos en las bancadas del PP en los últimos cuatro meses, después de que se sacara adelante el debate de investidura y se formara nuevo Gobierno.

En concreto, en este periodo, se han producido más de 30 relevos en las bancadas del PP de Congreso y Senado, debido a las renuncias de varios diputados y senadores. Algunos de ellos, y cumpliendo con las exigencias del propio Rajoy, han tenido que abandonar el escaño para convertirse en secretarios de Estado o directores generales de los diferentes ministerios.

Ese requisito era indispensable para un Rajoy consciente de que en el Congreso no tiene mayoría absoluta y, por tanto, cada voto de los suyos cuenta y no podía permitirse la no asistencia de un diputado por tener cualquier compromiso en su ministerio. Una condición que, salvo honrosas excepciones como la de José Luis Ayllón, han cumplido todos los secretarios de Estado.

Un ejemplo claro de estos movimientos es el de Matilde Asian. La actual secretaria de Estado de Turismo abandonó su escaño y su puesto en la dirección del PP en el Congreso, donde era portavoz adjunta, a finales de año. Su marcha provocó movimientos en el grupo parlamentario y en la propia dirección.

Javier Arenas no será portavoz

Con la continuidad de Rafael Hernando y José Manuel Barreiro como portavoces en el Congreso y el Senado se descarta la elección de Javier Arenas como sucesor del gallego como voz de los populares en la Cámara Alta.

El nombre del actual vicesecretario de Política Local en el PP ha circulado en las últimas semanas en Génova para ese cargo, sobre todo porque en muchas quinielas también se apuntaba a su salida del Comité de Dirección.

Las fuentes consultadas afirman, no obstante, que “Javier estará en Génova hasta que él quiera” y “Barreiro es de la máxima confianza de Rajoy”. Por tanto, ese movimiento de piezas no se va a producir este fin de semana.