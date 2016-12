Rajoy tiene en vilo a los ministros: “¿Nos hará venir la víspera de Reyes?”

Según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes con acceso al Palacio de La Moncloa, no pocos ministros se encuentran estos días especialmente intranquilos ante la posibilidad de que Mariano Rajoy les deje sin apenas vacaciones en Navidad.

Los intentos de conocer los planes que tiene el presidente para estas fiestas, en relación con el calendario para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, han resultado fallidos hasta ahora. Nadie en el complejo presidencial les resuelve la incógnita.

En el equipo de algunos ministros explican que cuentan con que podrán disfrutar de unas mini vacaciones en la primera semana de enero. Concretamente, creen que tendrán entre siete u ocho días libres entre fin de año y Reyes.

No obstante, algunos de ellos no se confían. Son conscientes de que acaban de ponerse al frente de la gestión tras un año en funciones. No descartan ser convocados, incluso, en la mañana de la víspera de Reyes, el próximo jueves 5 de enero. Hay que recordar que lo habitual es que el Consejo de Ministros no se reúna el primer viernes de enero.

Pero no pasan por alto que, al menos, el presidente y los ministros de Interior y Defensa deben estar presentes en Madrid al día siguiente, 6 de enero, para acompañar al rey en los actos de la Pascua Militar en el Palacio Real.

Una circunstancia, dado los temas urgentes que están pendientes tras diez meses de parón político, que les mantiene a muchos en vilo: “¿Nos hará venir la víspera de Reyes”?, se preguntan estos días entre ellos. En pocos días, saldrán de dudas.