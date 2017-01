Rajoy va a dejar vacante la presidencia de honor del PP tras la renuncia de Aznar

En el congreso nacional de febrero

Tiene decidido no elegir un sucesor para no tensar aún más la relación entre ambos

José María Aznar presentó ayer la nueva FAES anunciando que, desde su fundación, planteará “nuevas políticas para España”. El ex jefe del Ejecutivo, pese a esa advertencia, no quiso atacar al Gobierno después de las semanas de tensión provocadas por su renuncia a la presidencia de honor del PP. Rajoy, por su parte, también apuesta por no echar más leña al fuego.