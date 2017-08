Reino Unido no reconoce a Gibraltar como frontera para el Brexit

Después de que los ciudadanos del Reino Unido decidieran en referéndum abandonar la Unión Europea, el Gobierno de Mariano Rajoy redobló los esfuerzos diplomáticos para conseguir aliados que refuercen su reivindicación sobre Gibraltar. España se niega a aceptar la posición del primer ministro de la roca Fabian Picardo, que pretende seguir siendo parte del Reino Unido y a la vez no romper con la Unión Europea.

Como ya se contó en estas páginas, en el Ministerio de Asuntos Exteriores se muestran satisfechos porque consideran que han ganado la batalla diplomática en Bruselas, y España tiene ya de su lado a la Comisión Europea: ésta apoyará a nuestro país en las negociaciones, respalda la idea de la cosoberanía como solución, y ha confirmado que la salida del Reino Unido “incluye a los territorios de ultramar y a los territorios que mantienen una relación especial con el Reino Unido”.

Documentos del gobierno de Reino Unido

En este contexto, llaman la atención algunos documentos que el gobierno de Theresa May ha elaborado para clarificar su postura y los objetivos que pretende alcanzar en las negociaciones para acordar su ‘divorcio’ con la Unión Europea.

Uno de los documentos a los que ha tenido acceso El Confidencial Digital hace referencia a los “Futuros acuerdos aduaneros”. Aborda cómo se tendrán que rehacer los lazos comerciales del Reino Unido con la Unión Europea -y con sus estados miembros- una vez que el país abandone la Unión Aduanera.

En ese informe se repite una frase categórica que se puede entender como una forma de soslayar a Gibraltar: “La frontera entre Irlanda del Norte e Irlanda es la única frontera terrestre del Reino Unido”. No se incluye ninguna excepción, lo cual supone que al menos de forma tácita el gobierno británico no reconoce, o no se preocupa por otra frontera terrestre de su territorio: la que existe entre el Peñón de Gibraltar y el municipio gaditano de La Línea de la Concepción.

Este punto no ha pasado inadvertido a algunos expertos y colectivos –como la plataforma “Gibraltar Español”- que siguen de cerca el contencioso que existe entre España y el Reino Unido por el peñón desde comienzos del siglo XVIII. Lo ven como un signo de que Reino Unido reconoce implícitamente que Gibraltar no forma parte de su territorio, lo que abriría la puerta a un posible acuerdo con España por la soberanía de la colonia.

Los “distintos intereses” de Gibraltar

La mención a esa “única frontera terrestre”, la que tiene con la República de Irlanda, se repite en otro punto de ese documento del gobierno de Theresa May. Por otro lado, hay otras ya explícitas sobre el peñón: “Ni Gibraltar ni los otros territorios de ultramar son parte de la Unión Aduanera de la UE”. Pese a ello, reconoce que el comercio de bienes con la Unión Europea es un asunto prioritario para Gibraltar, por lo que las autoridades del Reino Unido trabajarán para mantener ese comercio pese al Brexit.

La postura de Downing Street de marcar distancias respecto a su colonia en el sur de España se advierte también en otro documento sobre “Continuidad en la disponibilidad de bienes para el Reino Unido y la UE”. Asegura que durante las negociaciones del Brexit, trabajará junto a las autoridades de esos territorios de ultramar y dependencias de la Corona que Reino Unido repartidas por todo el mundo, pero matiza: “Las dependencias de la Corona, los territorios de ultramar y Gibraltar están separados constitucionalmente del Reino Unido y tienen distintos intereses”.