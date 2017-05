Revuelta contra Rajoy en los pueblos del entorno de Doñana: “Solo se acuerda de nosotros en vacaciones”

El reportaje del pasado domingo comenzó con el testimonio de Plácido Rodríguez, un peculiar y antiguo habitante de la zona. Un hombre que se educó y creció en plena naturaleza.

“La última vez que pasé por este lugar fue hace cinco años y se me quedaron pocas ganas del volver por como ha cambiado todo. La especies, el terreno y la gente”, recordó Rodríguez. “Esto no es nada comparado con lo que fue hace 50 años. Ya no hay personas creciendo en este terreno. Hoy es un desierto de gente y casi de pájaros a pesar de lo que estás viendo”, sentenció el “marismeño”.

En este contexto, según ha podido saber El Confidencial Digital por fuentes parlamentarias, el PSOE de Huelva ha reclamado también al Gobierno que enmiende en los Presupuestos Generales del Estado la partida para Doñana, “que está siendo víctima del abandono más absoluto por parte de Rajoy”.

El presidente de la comisión de Cambio Climático en el Congreso de los Diputados, José Juan Díaz Trillo, encabeza esta revuelta de alcaldes socialistas de la provincia de Huelva. El diputado del PSOE ha criticado la reducción “drástica” de un 67% de los fondos destinadas al Parque Nacional.

Denuncia que la partida ha pasado de los 428.000 euros contemplados en 2016 a los 142.000 para 2017. “No se recoge ni un solo céntimo de euro para la conservación, recuperación y ordenación del medio ambiente de este espacio emblemático, no sólo de la geografía onubense sino también nacional e internacional”.

Destaca que el continuo ataque a uno de los patrimonios medioambientales más importantes de España y del mundo deja en evidencia la falta de compromiso en materia medioambiental de este Gobierno del PP. “Es más, Rajoy sólo se acuerda de Doñana para pasar sus vacaciones”, critica.

Hay que recordar que Mariano Rajoy aprovechó el puente de mayo para descansar de la tormenta de corrupción que salpica al PP. Pasó “dos días muy familiares” en Doñana, acompañado de su esposa, Elvira Fernández, y sus dos hijos, Mariano y Juan. El presidente optó esta vez por este destino, que le permitió estar completamente alejado de las cámaras.