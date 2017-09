La Sagrada Familia, la Monumental... amanecen con carteles a favor de la unidad de España

Según ha podido saber El Confidencial Digital, en la noche el martes 19 al miércoles 20 de septiembre varios grupos de catalanes han cogido escaleras de mano para colgar pancartas por distintos puntos de la ciudad de Barcelona.

Han elegido numerosos lugares emblemáticos de la capital catalana: el Paseo Gaudí, la Sagrada Familia, la plaza de toros Monumental, el recinto modernista de Sant Pau, la plaza Lesseps... En farolas y soportes junto a estos monumentos estaban atadas estas pancartas.

Los carteles también han aparecido en puentes de accesos a la ciudad, así como en parques como el Alfons X. Todos son iguales: sobre los colores rojigualda de la bandera de España, el lema “Sí a España”.

La acción la reivindica la asociación “Españoles de a pie”, que ha decidido “dar voz a los catalanes que no tienen los medios de la Generalitat, la ANC y Òmnium Cultural. Estos catalanes no van a aceptar el resultado que salga de este referéndum, no lo han pedido y no están a favor de que sus dirigentes se salten la ley”.

De hecho, los carteles imitan el “sí” sobre un bocadillo de viñeta que están utilizando los independentistas en su campaña para el 1-O.

Los promotores de esta acción reivindicativa apoyan al Gobierno de España en que emplee todos los medios necesarios para impedir que se celebre el referéndum de independencia que ha convocado la Generalitat de Cataluña, algo que para ellos es “un acto de rebeldía en el que sólo unos decidirán por todos los españoles”.