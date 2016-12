Soraya reacciona a las críticas y empieza a mimar al PP catalán

Según explican a El Confidencial Digital fuentes bien situadas en Moncloa, Sáenz de Santamaría ha decidido llevar a cabo, en las próximas semanas, una política de gestos hacia el PP de Cataluña para disipar cualquier sospecha de una mala relación con la dirección regional del partido.

La vicepresidenta entiende que, a nivel interno, pudo molestar que en su viaje para entrevistarse en Barcelona con Miquel Iceta e Inés Arrimadas no aprovechara también para verse con Xavier García-Albiol. No obstante, aseguran desde su entorno, esa decisión no tiene nada que ver con una estrategia de “hacer de menos” al partido, tal y como se le ha echado en cara.

Además, entiende que el diálogo con otras formaciones, y con la propia Generalitat a través de un peso pesado del PP catalán como Enric Millo, no suponde dejar de lado al PP ni mucho menos “plegarse” ante el gobierno de Puigdemont, ya que “en ningún momento”, sostienen desde Moncloa, se ha rebajado en un ápice la exigencia de cumplir con la ley.

Primer paso el pasado fin de semana

En la nueva estrategia de dar al partido un mayor protagonismo en la estrategia con Cataluña, Sáenz de Santamaría decidió acudir, el pasado fin de semana, a la presentación de la ponencia económica del PP que se celebró en Barcelona.

Su asistencia, explican los populares catalanes, se confirmó in extremis y fue una sorpresa para muchos de los presentes. No obstante, tras su intervención en público y su conversación posterior con Xavier García-Albiol, todos quedaron más que satisfechos.

Altos cargos del PP catalán consultados por ECD explican que la vicepresidenta dejó claro, ante los presentes, que el partido forma parte “fundamental” de su estrategia con Cataluña. Y, además, quiso tener un aparte con un García-Albiol cuya continuidad al frente del partido en la región está más cuestionada que nunca.

En ese sentido, añaden, “muchos creen que la vuelta a un mensaje más blando con la Generalitat puede jugar en contra de Xavier, pero en Génova, al menos por lo que nos cuentan, no se van a tomar decisiones hasta el próximo congreso regional”.